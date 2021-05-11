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Происшествия11 мая 2021 16:00

«Бомбы разнесут все после моего звонка»: неизвестный угрожал взорвать ТЦ «Аврора» в Самаре

Чтобы деактивировать взрывчатку, преступник требовал три миллиона рублей
Александра БУДАЕВААлександра БУДАЕВА
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Из торгового центра эвакуировали две тысячи посетителей, но следов взрывчатки не нашли

Из торгового центра эвакуировали две тысячи посетителей, но следов взрывчатки не нашли

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Письмо с угрозами

- Здравствуйте, мои дорогие друзья, можете звать меня Романом, я являюсь террористом, - такое письмо поступило днем 10 мая на электронную почту УФСБ России по Самарской области.

Неизвестный сообщил, что якобы заложил две бомбы в ТЦ «Аврора» в Самаре на разных этажах и угрожал скоро взорвать их:

- Бомбы разнесут все после моего звонка в 17.00. Не рекомендую обезвреживать их вручную – это может их активировать. Чтобы люди остались живы, вам нужно срочно перевести три миллиона рублей на мой криптокошелек, - заявил неизвестный.

Денег платить самарские силовики не собирались, к ТЦ «Аврора» стянули медиков, пожарных, полицию, саперов и кинологов. Персонал и посетителей срочно эвакуировали.

Оказавшись на улице, эвакуированные самарцы начинали постить в соцсети фотографии с места событий. Фото: vk.com/life_samara

Паника и вой сирен

- Мы были в кино, когда вдруг включились сирены. Фильм прервали, объявили эвакуацию. Началась паника, никто не знал, в чем дело и куда бежать, - поделились с корреспондентами «КП-Самара» горожане, которым не посчастливилось оказаться в эпицентре событий.

Ложные срабатывания сигнализаций в Самаре бывают регулярно, народ к ним привык и реагирует спокойно. Но в этот день почему-то все сложилось иначе. Очевидцы рассказывают, что не люди не могли понять, куда им идти, а некоторые эвакуационные выходы просто не смогли открыть.

Оказавшись на улице, многие вздохнули спокойнее и тут же начали постить в соцсети фотографии с улицы, заполненной спецмашинами и людьми в форме.

Такое сообщение в апреле получили десятки школ в Самаре

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Следствие покажет

Всего из торгового центра в тот день эвакуировали полторы тысячи посетителей, плюс еще около 500 сотрудников магазинов, ресторанов и обслуживающий персонал.

Здание тщательно обследовали несколько часов. Когда «пробило» 5 часов вечера, силовики затаили дыхание. Но никакого взрыва не последовало. Торговые площади осмотрели, обнюхали и изучили вдоль и поперек, но никаких следов взрывчатки не нашли.

Сейчас в Самаре решается вопрос о возбуждении уголовного дела, силовики пытаются вычислить личность «электронного террориста». Тем более, что, возможно, это уже не первая его «шутка».

Напомним, в апреле в Самаре эвакуировали около трех тысяч учеников разных школ, потому что некий «участник террористической группировки FTRU128482, Архицкий» сообщил, будто в 60 школах и двух детских домах заложены бомбы, которые взорвутся, если он не получит семь миллионов рублей.

Тогда силовики также не нашли взрывчатки. Как, впрочем, и следов, которые привели бы их к автору сообщения, которое наделало столько переполоха.

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