«Крыльям Советов» дали лицензию РПЛ прямо перед кубковым матчем с «Локо»

"Крыльям" разрешили играть в РПЛ Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Самарский клуб "Крылья Советов" получил лицензию для выступления в РПЛ - в день проведения финала Кубка России с участием самарцев. Сегодня клуб сразится с "Локомотивом" и для команды это возможный шанс попасть в Еврокубки. Известие о получении лицензии станет дополнительным мотивирующим фактором, который позитивно скажется на настроении футболистов.

О получении лицензии на игру в РПЛ "Крыльями Советов" сообщил 12 мая губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Он отметил, что пришлось вмешаться в ситуацию и даже помочь руководству клуба, но все сложности позади и теперь команда будет играть в высшем дивизионе.

Напомним, что на прошлой неделе стало известно, что "Крыльям", досрочно оформившим путевку в РПЛ, лицензию РФС не дает. Такие же сложности возникли и у "Оренбурга", который занимает вторую строчку. У соседей все не слишком хорошо со стадионом. А вот по данным источников у "Крыльев" возникли проблемы с долгами. Как отмечали эксперты, клуб не выплатил все положенные суммы за белорусского защитника Дмитрия Прищепу.

Однако теперь все сложности позади. В новом сезоне "Крылья" будут играть в РПЛ и в город снова приедет большой футбол. Этот сезон "Крылья" закончили на первой строчке и по праву получили Кубок ФНЛ. Теперь футболисты мечтают привезти домой еще одну награду.

Сегодня же в Нижнем Новгороде в 21.00 по самарскому времени команда даст бой "Локомотиву", претендуя на Кубок России. В финале этих соревнований "Крылья" не выступали с 2004 года. Следим за трансляцией вместе с сайтом kp.ru.

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