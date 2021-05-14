«Это как Синий кит»: почему после стрельбы в Казани подростки пытаются подражать Ильназу Галявиеву

Это сообщение подростка из Тольятти привело к эвакуации школы Фото: Соцсети

«Иду убивать!»

Трагедия в Казани, где 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев расстреливал людей в гимназии № 175 и лишил жизни девять человек, затронула всех. Причем не только в Татарстане, но и по всей стране. Накануне сразу в нескольких регионах России полицейские задержали молодых людей, которые обещали повторить поступок массового убийцы. К счастью, все ограничилось только словами. Журналисты «Комсомолки» разбирались, почему такое происходит и как это можно остановить.

Один из таких примеров зафиксирован в Тольятти. Полицейские благодаря местным жителям днем 13 мая наткнулись в группах соцсети «ВКонтакте» на подозрительные комментарии от пользователя под именем Данил Антонов. Под траурными публикациями о произошедшем 11-го числа он размещал фото, на котором написал: «Иду убивать! 43 школа держись!»

— Информацию сразу передали в учебное заведение. На место выехали оперативные службы. 87 человек, из которых 75 учащиеся, были эвакуированы. Здание обследовали кинологи с собаками, но взрывных устройств найдено не было, — сообщили «КП-Самара» правоохранители.

На месте происшествия в Автограде работали все оперативные службы Фото: Соцсети

Вскоре сотрудники полицейского центра по противодействию экстремизму задержали автора угроз в его же квартире в Автозаводском районе города. Им оказался 17-летний студент колледжа Даниил К., который учится на ландшафтного дизайнера.

— По словам следователей, он состоит на учете в ПДН с диагнозом амнезия. Парень на допросе заявил, что просто хотел пошутить, — поделился источник, знакомый с ситуацией.

Молодые люди и психологические трудности

Сейчас по факту случившегося проводится проверка. Если будет возбуждено уголовное дело, то юноше за его остроты может грозить до пяти лет лишения свободы. Интересно, что у Даниила один и тот же день рождения, что и у Галявиева — 11 сентября, когда в США произошел один из самых страшных терактов в истории. Правда, житель автограда появился на свет на два года позже.

Похожие ситуации с ровесниками тольяттинца возникали в Тюмени, Приамурье, Москве, Крыму и не только. Где-то подростки уже попали под 207 статью УК РФ — заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Но зачем ребята так делают?

— Сложно сказать, не зная человека. Как психолог могу предположить, что возможный мотив мальчика — желание привлечь к себе внимание, выделиться таким образом среди сверстников, почувствовать свою значимость, уникальность и авторитетность, возможно, доказать кому-то что-то, — рассказывает «Комсомольской правде» действительный член профессиональной психотерапевтической лиги Ангелина Сигал. — Так или иначе, молодой человек имеет психологические трудности, которые пытается разрешить таким вот деструктивным образом, привлекая к себе внимание.

По словам Ангелины, в подобных случаях невозможно однозначно утверждать, перейдет ли шутник к действиям или нет. Исключать такого точно нельзя, поэтому арест — необходимая мера пресечения новой бойни.

Данил признался, что просто пошутил Фото: Соцсети

— На мой взгляд, чтобы такие вещи не происходили, нужно выстраивать систему своевременной психологической и, при необходимости, психиатрической помощи. В частности, можно ввести систему качественной диагностики в школах, чтобы с учениками работали не только психологи, но и психиатры, своевременно распознавая людей подобной группы риска, — считает Сигал.

Это очень напоминает «Синий кит»

Руководитель центра по противодействию киберпреступлениям Сергей Цурко уверен, что социальные сети и интернет-каналы, в которых активно смакуют все подробности стрельбы в школе, напрямую влияют на последующие события.

— В глазах подростка из убийцы делают героя. Они видят, что о нем везде пишут, его везде по телевизору показывают, им тоже хочется славы и популярности, — говорит Сергей. — А берутся такие ребята из-за нашего бездушия. Кого-то оскорбляли и унижали, кто-то сутками сидит в телефоне и играх и нам, взрослым, на это все равно. Такие понятия как взаимопомощь и понимание давно ушли. В школе ребенка могут унизить и оскорбить, просто не задумываясь.

Специалисту происходящее напоминают историю «Синего кита», когда детей призывали к самоубийствам:

— Помните, все тогда стали об этом говорить. Среди подростков это стало культом. В 95% случаев после этого именно дети стали кураторами подобных игр смерти. И когда их задерживают, они говорят, что славы хотели.

По мнению Цурко, родителям и учителям нужно менять свое поведение:

— В каждой школе может быть такой человек, как Галявиев. Никого не напрягает, что ребенок сидит в паблика, посвященных оружию. Дети становятся бездушными, потому что им говорят «не твое дело» и никто с ними не хочет общаться. Надо проявлять больше внимания, разговаривать, подсказывать, чтобы дети себя не накручивали, когда у них что-то не получается.

Ильназ Галявиев арестован, ему грозит пожизненное заключение Фото: Соцсети

Также эксперт уверен, что нужно что-то делать с распространением информации в интернете:

— В Тик-токе у видео со сценами насилия по 3 миллиона просмотров. У подобных анимэ за неделю свыше 90 тысяч лайков. Разве это нормально?

На уровне правительства уже пообещали усилить меры безопасности в учебных заведениях. Во многих школах уже проведены проверки.

Напомним, что на гимназию № 175 в Казани ее бывший ученик Ильназ Галявиев напал 11 мая 2021 года. Он привел в действие самодельное взрывное устройство и стрелял по людям из ружья. Погибли девять человек — семь учеников и две учительницы. Более двадцати — пострадали. Подозреваемый сам сдался силовикам. Его уже арестовали на два месяца. Расследование продолжается.

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