В автокатастрофе в Самарской области погибли четверо молодых парней

Никто из отечественной легковушки не выжил Фото: очевидцы

В Сергиевском районе Самарской области произошла страшная автокатастрофа, в которой погибли четыре человека. Как сообщили в ГУ МВД по Самарской области, на 1070 км трассы М-5 лоб в лоб столкнулись автомобиль ВАЗ-2112 и самосвал КАМАЗ.

- По предварительным данным, 25-летний водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком, - сообщили КП-Самара в правоохранительных органах.

Автомобиль превратился в кучу металлолома Фото: очевидцы

В результате аварии, погибли четыре человека – водитель и трое его пассажиров. Двоим из погибших парней было по 25 лет, а третьему парню в январе исполнилось 29 лет.

Часть бампера застряла в КАМАЗе Фото: очевидцы

Удар был настолько сильным, что КАМАЗ буквально «вырвал» часть легкового автомобиля. ВАЗ получил значительные повреждения, погибших пришлось деблокировать из покореженного металла с помощью специнструмента.

Автомобиль превратился в кучу металлолома Фото: очевидцы

В настоящее время сотрудники полиции работают на месте ДТП. Устанавливаются все обстоятельства происшествия. Информации о состоянии водителя КАМАЗа на данный момент нет.

Напомним, 10 мая произошла еще одна жуткая смертельная авария, в которой погиб водитель. ДТП произошло возле моста через Сок на трассе «Волжский-Курумоч-Урал». Как стало известно, водитель на автомобиле УАЗ «буханка» разворачивался на трассе и столкнулся с автомобилем БМВ. В результате водитель отечественного автомобиля скончался на месте, его выкинуло из салона вместе с водительским креслом. В социальных сетях появилось душераздирающее видео, на котором неизвестный мужчина сидит на коленях перед погибшим и плачет в голос.

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