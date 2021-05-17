Собачья мафия наступает: как мошенники обманывают любителей животных в интернете

Собаки породы корги популярны, поэтому становятся "наживкой" мошенников для любителей собак. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Когда люди видят мимишного пушистика, мозги у большинства отключаются. А уж если цена на него халявная – так они и вовсе согласны на все, - Светлана знает об этом не понаслышке. Уже несколько лет она «разводит» любителей животных на просторах интернета. Ей 29 лет, она регулярно меняет квартиры, номера телефонов и аккаунты в соцсетях – поэтому ее до сих пор не поймали.

Светлана нигде официально не работает, но недавно купила себе IPhone последней модели, причем не в кредит – это ее особая гордость. Бизнес, построенный на обмане, - прибыльный и стабильный, поэтому бросать его она не намерена. Девушка согласилась рассказать корреспондентам «Комсомолки» об основных схемах «развода» на любителях собачек. По данным полиции, число таких преступлений в России только за год выросло в несколько раз – и жертвами все чаще становятся вполне состоятельные граждане.

Вариант №1: собаки нет

- Самые «ходовые» породы сегодня – это шпицы, корги и акита ину. У заводчиков такой щенок меньше 45 тысяч не может стоить, а мы предлагаем за сущие «копейки» – 5-7 тысяч рублей, - рассказывает Светлана. - Умилительные фотографии легко найти в интернете, в том числе на сайтах настоящих заводчиков. Дальше – нужно придумать печальную историю, которая объяснит низкую цену на щенка. Я обычно говорю, что купила щенка у заводчика, а потом у ребенка началась жуткая аллергия, не может в одной комнате с собакой находиться. Но видела у «коллег» и другие годные версии: умерла мама щенят – некому их выкармливать, сгорел дом, в котором жили всей семьей – не до собаки теперь. Версии хороши тем, что сразу вызывают сочувствие.

Если реальной собаки у продавца на руках нет, то он забанит покупателя сразу, как только тот начнет просить дополнительные фотографии и видеозаписи питомца. Но обычно жажда халявы затмевает голос разума, и народ переводит деньги без лишних вопросов. После получения предоплаты или задатка продавец исчезает, его аккаунт перестает быть активным, номер телефона блокируется.

Продавец предлагает щенков за 12 тысяч рублей, но ничего не пишет про родословную и документы – это мошенник

Вариант 2: собака есть, но не продается

Гораздо более «долгоиграющий» вариант – когда у продавца живет реальная собака. У Светланы, например, есть пара корги. Фото и видео собак можно делать все время, обрабатывать их разными фильтрами, чтобы казалось, что питомцы на них изображены разные.

Этим в свое время воспользовалась Анастасия (имя девушки изменено. Прим.автора) из Самары. При помощи своего померанского шпица Арчи она «развела» десятки людей по всей стране.

- Пострадавшие не замечали подвоха, потому что девушка спокойно выходила с ними на видеосвязь, демонстрируя собаку, - объясняли в полиции. – Она обещала доставку питомца за свой счет по всей стране, чем еще больше располагала к себе людей.

Пострадавшие переводили ей от 15 до 50 тысяч рублей, но питомца никто из них так и не получил. Анастасию каким-то образом все же вычислили, задержали и возбудили в отношении нее уголовное дело по статье «Мошенничество», следствие по этому делу еще не закончено.

Вариант №3: собака есть, но не та

Кто не слышал истории про донских сфинксов, которые потом обрастали шерстью и превращались в обычных котов? С собаками может быть та же история.

Собаку, похожую на породистую, можно взять в добрые ручки у частных лиц или из приюта. Там же встречаются реально породистые особи или полукровки, брошенные на произвол судьбы. Дальнейшее – дело техники.

Если собака похожа на какую-то породу, то ее можно продать без лишних усилий. Если нет – то позвать на помощь грумера – он сделает стрижку, наведет лоск, и двортерьера получится выдать за собаку благородных кровей и продать за приличные деньги. Ну а уж что из нее вырастет потом – это уже проблема новых владельцев.

Мошенники выкладывают в паблики умилительные фото животных. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Заводчики: люди реально готовы обманываться

- Перед тем, как купить машину, вы же читаете про нее. Почему к покупке собаки люди относятся иначе? – недоумевает Елизавета, которая много лет занимается разведением собак породы цвергпинчер. - Даже у сумки Louis Vuitton есть сертификат, который подтверждает, что это действительно бренд. А у нас люди собаку без документов покупают, а потом удивляются, что она не породистая.

Порядочный заводчик покажет родословные папы и мамы щенка, похвалится их наградами, сделает щенку клеймо, первоначальные прививки и оформит ветпаспорт с отметками о всех прививках, метрику (там будет прописаны все данные щенка: дата рождения, порода, клеймо, кличка, клуб), плюс договор купли-продажи, где пропишет условия содержания, питания и ветобслуживания собаки. Для заводчиков щенки – те же дети, поэтому покупателя они выбирают довольно придирчиво: будьте готовы к вопросам о размерах жилплощади, наличии детей и финансовом положении семьи – ведь содержание породистой собаки не может быть дешевым.

Если вы не уверены, что можете сами понять, породистая ли собака и добросовестный ли продавец, проще зайти на сайт Российской кинологической федерации (РКФ). Выбираете там свой регион и ищете питомник, который специализируется на той породе, которую вы хотите купить. Если там нет подходящего щенка в наличии, то за небольшую плату (речь идет примерно о 5000 рублей) специалисты помогут вам найти его либо через своих знакомых в клубах и питомниках, либо через интернет.

Руководитель питомника разоблачил мошенников и написал на них жалобу в Avito

КОНКРЕТНО

Какие документы должны быть у заводчика

- метрика

- ветеринарный паспорт

- договор купли-продажи

- родословные родителей

КОМПЕТЕНТНО

Как распознать мошенника:

- Посмотрите, как давно продавец зарегистрирован на сайте, что еще продавал. У реального заводчика наверняка будет несколько завершенных продаж щенков, плюс положительные отзывы

- «Пробейте» фотографию собаки через обычный поисковик. Если изображение щенка взято с какого-то сайта, вы сможете с большой долей вероятности найти первоисточник

- «Пробейте» номер продавца через интернет или приложение в смартфоне, которое определяет, кто есть кто. Если на сайте указано имя «Алена», а у других людей под этим же номером значится «Марина», и в мессенджерах контакт определяется под иным именем - это повод насторожиться

- Связывайтесь с продавцом по видеосвязи, просите показать вам щенка. Не ленитесь, езжайте и посмотрите на него лично. Оформите все документы и только после этого передавайте деньги.

- Если животное находится в другом городе, свяжитесь с местными заводчиками, заплатите им денег, чтобы они сопровождали вашу сделку и стали гарантами того, что вы покупаете реально ту породу, что хотели.

Реальная цена на кота "британца" от 30 тысяч рублей. Если вам хотят продать котенка в три раза дешевле, это "развод". Фото: Антон ПИКУС

НА ЗАМЕТКУ

Может ли породистая собака стоить дешево?

Породистая собака может стоить дешево в двух случаях. Во-первых, если щенок родился «бракованный»: ушки не стоят, окрас не тот, хвост кривоват. На здоровье питомца это никак не скажется, но на выставку с ним уже не поедешь и для дальнейшего разведения его использовать нельзя.

Второй случай – если заводчик ошибся, покупатели оказались неблагонадежные и вернули ему питомца. Бывает, что собак возвращают с «болячками» от неправильного питания, ухода и воспитания. Заводчик, конечно, ситуацию поправит, но, вероятно, на такую собаку сможет сделать скидку.

Впрочем, в обоих случаях у собаки будут все те же документы: метрика, ветеринарный паспорт, родословная родителей и договор купли-продажи.

КОНКРЕТНО

Сколько стоят коты и собаки

Мейн-кун – 20-25 тысяч рублей

«Британцы» - от 30 тысяч рублей

«Сфинксы» - 30-45 тысяч рублей

Стаффордширский терьер – от 20 тысяч рублей

Йоркширский терьер – от 25 тысяч рублей

Чихуахуа– от 30 тысяч рублей

Уане-корсо - от 45 тысяч рублей

Шпицы - от 50 тысяч рублей

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Кот дешевле «Айфона»? Да вас разводят!»: заводчики породистых животных рассказали, как распознать мошенника

Сайты бесплатных объявлений пестрят предложениями купить британцев, йорков, шпицев, сфинксов и прочих породистых красавцев, но не все животные и их владельцы – те, за кого они себя выдают (подробнее)

«Люди видели собачку и умилялись»: аферистка со шпицем из Самары обманула десятки россиян

23-летняя девушка обещала покупателям со всей страны лично доставить им нового питомца, получала предоплату и пропадала (подробнее)

Житель Челябинска обещал самарчанке котенка, но обманул

40-летняя жительница Самарской области стала жертвой курьера-мошенника из Челябинска (подробнее)