«Он души не чаял в своей семье»: в жутком ДТП с КамАЗом под Самарой погиб 25-летний отец троих детей

Автокатастрофа в Сергиевском районе унесла жизни четырех молодых парней Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- Я до сих пор не могу поверить, что его больше нет, - рассказывает друг погибшего в аварии Александра в разговоре с журналистом КП-Самара.

Страшное ДТП произошло в Сергиевском районе Самарской области, 14 мая 2021 года. По данным ГУ МВД по Самарской области, на 1070 км трассы М-5 лоб в лоб столкнулись автомобиль ВАЗ-2112 и самосвал КАМАЗ. В результате аварии погибли парни из легкового автомобиля. Среди них был многодетный отец Александр Кудряшов. Журналист "Комсомолки" поговорил с друзьями погибшего и узнал, каким был Александр при жизни.

Александру Кудряшову было 25 лет Фото: Предоставлено "Комсомолке"

25-летний Александр Кудряшов жил в небольшом поселке рядом с Самарой. До своего 26 дня рождения он не дожил всего несколько месяцев. К 25 годам у Александра уже была семья, трое детей и хорошая высокооплачиваемая работа в соседнем регионе.

- У Саши двое пятилетних мальчишек-двойняшек и трехлетняя дочурка. Он души не чаял в своей семье, даже уезжая далеко от дома в командировки, он всегда вспоминал и часто рассказывал коллегам о своей семье, - рассказал друг Кудряшова.

У Александра Кудряшова остались двое сыновей-двойняшек и маленькая дочка Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Александр работал на реконструкции моста через реку Сакмара в Оренбурге. Там, он познакомился с ребятами из других городов и даже приглашал своих коллег в гости.

- С Александром мы знакомы не так давно, но даже за это время мы успели отлично подружиться. Мы были с ним коллеги, а, значит, мы выручали друг друга не только в рабочее время, но и по бытовым нуждам во время проживания на рабочем объекте, - рассказал КП-Самара друг и коллега по работе погибшего Александра.

По словам коллег, Александр Кудряшов всегда грамотно и ответственно подходил к работе. Он имел большой опыт работы и часто выручал своих товарищей советом или делом.

- Он был очень добрым и открытым человеком. Мы быстро с ним нашли общий язык. Я сразу отметил, что он хороший отец и муж, даже несмотря на такой юный возраст, - Рассказывает КП-Самара коллега Александра Кудряшова.

Авария, которая унесла жизни четверых молодых парней, произошла на 1070 км М-5, в районе поселка Черновка в Сергиевском районе. По предварительной версии полицейских, 25-летний водитель на легковом автомобиле выехал на полосу встречного движения, где допустил лобовое столкновение с автомобилем КАМАЗ. Водитель, Александр Кудряшов и еще двое пассажиров вазовского автомобиля скончались до приезда медиков. Удар был такой силы, что тела погибших пришлось извлекать из покореженного металла с помощью специнструмента. Троим было по 25 лет, одному их пассажиров в январе исполнилось 29 лет.

Коллеги по работе в Оренбурге узнали о случившемся из СМИ. В рабочем чате появилась информация о трагедии, где погиб один из рабочих. Для друзей это стало самым настоящим шоком.

- Мы в этот день с ним созванивались, он сказал, что собирается в Самару по делам. После в дороге было еще пару звонков, но потом телефон вдруг стал недоступен. На следующий день я попробовал снова ему набрать, но телефон был выключен. Я сразу понял, что что-то произошло, но не ожидал, что все обернется таким образом, - рассказал КП-Самара друг и по совместительству коллега Александра.

Друзья и знакомые Александра навсегда запомнят его как жизнерадостного и веселого человека. Он никогда не шел на конфликт ни с коллегами, ни с начальством. Те, кто работал с Александром, отмечают его грамотный подход к работе и к расположению коллег, что давало 100%-ый успех и своевременное выполнение задач, даже в самых сложных и непредвиденных обстоятельствах.

Александр к своим годам имел большой опыт работы на строительных объектах Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Редакция КП-Самара выражает соболезнования семье и друзьям погибшего Александра Кудряшова.

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