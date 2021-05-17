Аномальный май в России: в Самаре открыли купальный сезон, а в Крыму выпал град

В Поволжье стоит аномальная жара Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сочи идут дожди, в Крыму выпал град, а в Самаре утомленные жарой и палящим солнцем горожане смело окунаются в пока еще ледяную волжскую водичку. Аномальный май в России подкинул ребусов синоптикам: в Поволжье и Центральной России погоды стоят жаркие, совсем летние, даже в Москве дожди закончились и сразу на город обрушилась духота и +28 градусов. Поговорили с синоптиками и жителями российских городов, и выяснили - где аномалии наиболее сильны и чего жителям России ждать дальше от погоды к концу мая и летом.

Жара в середине мая - дело утомительное Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Город курорт теперь на Волге?

В Самаре жара установилась еще в конце прошлой недели. +26, +28 градусов - и +32 на выходные. Большинство жителей сразу вняли увещеваниям синоптиков и сотрудником МЧС и постарались из города спешно уехать - на дачу, на природу, на турбазы. Правда, днем здесь проходил фестиваль "Ночь музеев" - так что по главной пешеходной улице гуляли толпы и вода текла рекой. Уставшие от жары горожане даже открыли купальный сезон, несмотря на то, что температура в Волге едва достигла 15 градусов. Пляжи были переполнены, дети весело плескались в воде, взрослые же на заплывы решались редко. К сожалению, некоторые закончились бедой - один мужчина утонул из-за переохлаждения.

- Конечно, сложившуюся жару можно назвать аномальной. Среднесуточная температура выше нормы на 9-12 градусов. Это обусловлено выносом очень жаркого воздуха с районов востока, в частности с Турции. И таким образом воздух всё время подкачивается, добавляется и сохраняется такая аномально жаркая погода, - комментирует "Комсомольской правде - Самара" руководитель Приволжского УГМС Людмила Анурова.

В соседних регионах также очень жарко: до +35 поднимается температура в засушливом Оренбуржье, правда, здесь синоптики также предсказывают грозы. В Ульяновской, Пензенской, Саратовской области тоже до +35, везде действует штормовое предупреждение из-за жары - горожан просят быть осторожнее, не проводить много времени на открытом воздухе, пить больше воды и не перегреваться. Тем более похолодание будет не скоро. На Урале тоже жарко: в Екатеринбург вместе с температурой до +31 пришли грозы и дожди, в Перми тоже солнечно и жарко - до +30.

Люди уже открывают купальный сезон Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Ситуация синоптическая такова, что в среднюю полосу европейской части России поступает прогревшийся над Средней Азией, и это поступление продолжается. Сейчас граница между теплым и очень холодным воздухом находится над западными районами Смоленской области. Потом эта граница начнет смещаться, и в европейскую часть России придет похолодание. В Поволжье и Предуралье теплая масса продержится до конца недели и будут установлены, вполне возможно, новые температурные рекорды. Не похолодает, по предварительным прогнозам, и на протяжении следующей недели, - рассказал на радио "КП" ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

Жара стоит - леса горят

Из-за аномально жаркой погоды во многих регионах Поволжья и Урала сложилась максимально пожароопасная обстановка. Самая серьезная обстановка сложилась в Тюмени: здесь только за последние сутки площадь лесных пожаров увеличилась сразу на 500 гектаров.

Пожарные продолжают работать на месте, сейчас даже ограничено движение по трассе Тюмень - Екатеринбург. В лесах из-за аномально сухой и жаркой погоды ввели режим ЧС. Такое же решение принято в Самарской области, где за последние выходные произошло более 240 пожаров, среди которых более 50 случились из-за пала травы, в том числе горели несколько дачных товариществ.

- На Урале температуры примерно на 10 градусов выше нормы, и продержатся они 5-6 дней. В Челябинской, Курганской и Тюменской областях столбики термометров могут подниматься до +37 градусов, - рассказали в Гидрометцентре России.

А юг - замерзает и тонет

А вот в Сочи ситуация совсем другая. Там довольно прохладно: всего-то 18 градусов тепла, дождливо и сумрачно. На выходные вовсе обещают грозы - и совсем небольшое потепление, до +20. Вообще, на Кубани непогодится. 17 мая 2021 года в Адыгее даже выпал град. Как описывают очевидцы, сразу над несколькими районами сгустились тучи, после чего поднялся сильный ветер, который сносил с ног людей. А через время началась ледяная бомбежка. Стихия принесла ущерб людям: град побил десятки машин и деревьев, пострадали и навесы частных домов.

Стихий по словам синоптиков надвигается и на Краснодарский край - мало здесь постарались мартовские небывалые морозы, теперь еще и май подкидывает неприятностей. Пока объявлено штормовое предупреждение, синоптики обещают как минимум грозы.

Вот такой град выпал в Крыму - ничего себе Юг! Фото: Жесть Крым / ВК

Нелетная погода стоит и в Крыму. Здесь в понедельник 17 мая тоже выпал град. Жители также сообщают о грозах, сильных ливнях - совсем не майская крымская погодка, настоящая аномалия. Синоптики даже объявили штормовое предупреждение, информируя и ливне, ветре. Непогода вызвала задержки рейсов на выходных. Да и отпускников нельзя назвать довольными - они летели на юг, а, получается, с направлением не угадали.

Впрочем, синоптики Крымского гидрометцентра отметают такое определение, как "аномальная погода":

- Это облачность, из которой выпадают сильные ливни, грозы и наблюдается шквал. Ничего аномального здесь нет, каждый год в мае на полуострове происходит градобитие, - прокомментировала начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

Россияне, купившие билеты на юг, верят, что так и будет - погода наладится. Ну а фермеры из поволжских регионов в свою очередь надеются, что сюда придут дожди. Пока что говорить о вреде для урожаев не приходится, но специалисты агропромышленного комплекса отмечают, что пшеница в достаточно больших количествах уже погибла и зимой, и в начале весны.

КОМПЕТЕНТНО

Евгений Воронов, специалист по курсам выживания

- Аномальная жара в мае - не повод быстрее прыгать в воду. К сожалению, в это время как раз больше всего несчастных случаев на воде. Люди едут на природу, выпивают, пытаются охладиться - организм испытывает шок, сердце может не справиться. Лучше набрать воду в ведро, оставить ее немного нагреться на солнце и уже из этой емкости обливаться.

Еще один совет касается дачников: работать в жаркое время на огороде не стоит, и даже вечером не пренебрегайте питьем воды в достаточных количествах. Берите с собой бутылку 1,5 литра и следите за тем, чтобы не забывать про нее.

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