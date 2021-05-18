Погода в Самаре на лето 2021: синоптики обещают тепло, приметы - засуху

Пока все говорит о том, что лето в Самаре будет жарким и засушливым Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Синоптики обычно готовы давать точные прогнозы не больше, чем на десять дней вперед, но относительно погоды в Самаре летом 2021 специалисты Рогсидрометцентра и Приволжского УГМС высказывались еще в марте. Эксперты федерального уровня пообещали, что холодного лета не будет и прогнозировали температуру “около или выше нормы” на всей территории страны. При этом Поволжье не было названо среди регионов, где ожидаются какие-либо климатические аномалии.

Местные синоптики были более конкретны. Они предположили, что в июне среднесуточная температура составит 19 градусов тепла, что в пределах нормы, а осадков выпадет около 58 мм, что также обычные показатели для самарского начала лета. В июле осадков будет чуть меньше, а воздух в среднем прогреется до 20,5 градусов. К августу температура предсказуемо начнет снижаться, но месяц не будет дождливым. Единственное отклонение от нормы ожидается в сентябре - он может быть аномальном теплым, со средней температурой воздуха по области 12,4 градуса. При этом синоптики подчеркнули, что точность их вероятностных прогнозов на лето составляет порядка 70 процентов, и не следует их воспринимать слишком серьезно.

Народные приметы готовы дополнить прогноз метеорологов. Большая часть их связывает выпадение осадков в мае с обильностью грядущего урожая, что логично. К сожалению, пока работникам сельского хозяйства и дачникам приходится волноваться за судьбу посевов - май дождями не радует. 11 мая, в Березосок, приметы предлагали связывать будущие сельскохозяйственные успехи с направлением ветра - южный предвещал бы много гроз, но славный урожай. Однако в тот день ветер был восточным. В день Бориса и Глеба, 15 мая, поведение спящих кошек обеспечило самарцам тепло на ближайшие дни.

Самым показательным для любителей следить за приметами станет 24 мая. Это день Мокия Мокея, и дожди в него предвещают сырую погоду на протяжении всего лета. Официальный прогноз синоптиков, со своей стороны, говорит, что 24-го будет облачно и жарко, но дождя ожидать не следует. Таким образом, все приметы пока указывают на то, что лето будет засушливым.

Так ли оно на самом деле - время покажет. Этот материал будет обновляться по мере поступления более актуальной информации.

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