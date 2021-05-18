Бывший охранник лидера «Неверовских» рассказал, чем группировке не угодил бизнесмен Александр Душков

Александр Душков исчез 7 сентября 2012 года, его тело до сих пор не найдено

- Душков был меценатом, много кому помогал. Как человеку честному и незапятнанному, ему стали «отдавать» тендеры и контракты. Игорь Тырлышкин злился, даже снял офис в том же здании, где находился «ЭкоВоз», чтобы ближе к конкуренту быть. А однажды на охоте сказал мне: мол, Душков этот всех «задолбал», и вопрос с ним вскоре решат, - бывший охранник лидера известной бандитской группировки из Тольятти сегодня рассказал суду немало интересного.

Артем Безмен с Сергеем Невером познакомился в 2010 году. Мужчина твердо заявляет: хоть и был личным охранником лидера опаснейшей тольяттинской группировки, в криминальных делах не участвовал.

- Я работал в ЧОП «Багира», и деньги получал там, и не из неверовского «общака», - заявил он сегодня в суде. – Да, когда я пришел, меня отправили с одной из групп на дело – точнее, на акцию устрашения, чтобы проверить меня в деле. Но я не участвовал ни в чем противозаконном. Неверовцы же действовали разными способами: от слов и угроз быстро переходили к действиям. Могли воду в лицо плеснуть, обещать, что в следующий раз это бензин будет. А могли и в темном переулке с арматурой подкараулить. В этих случаях люди уже отдавали все. Ну, или их родственники, которые становили наследниками.

Следствие считает, что Сергей Неверов и его "подчиненные" были не слишком довольны успехами Александра Душкова в бизнесе Фото: Александра БУДАЕВА

По словам Безмена, банда Сергея Неверова состояла из нескольких групп, которые возглавляли «старшие» - особо доверенные люди. Одним из «старших» как раз и был Игорь Тырлышкин, он занимался устранением конкурентов, а также участвовал в торгах на благоустройство дворов и ремонт дорог от имени фирм, подконтрольных неверовцам. До определенного момента все шло хорошо, деньги текли рекой. А потом появился Александр Душков со своей компанией «ЭкоВоз».

7 сентября 2012 года Александр Душков приехал в детский дом, которому ранее регулярно помогал. Пробыл там недолго, вернулся к машине. Но по неизвестным причинам в салон так и не сел. Мужчина просто исчез и несколько лет о его судьбе ничего не было известно.

В 2018 году прошла серия задержаний, тогда стало известно, что к его исчезновению могут быть причастны неверовцы. По предварительным данным, они приехали «поговорить», но что-то пошло не так, в итоге Александра Душкова ударили, погрузили в одну из машин, вывезли за город и там убили. Тело потом расчленили, чтобы было удобнее от него избавиться. Куда спрятали останки предпринимателя, до сих пор не известно.

Игоря Тырлышкина (фото с сайта TLTгород) застрелили через несколько месяцев после исчезновения Душкова Фото: Александра БУДАЕВА

Силовики считают, что в похищении главы «ЭкоВоза» участвовали Александр Браев, Сергей Стенькин, Евгений Егоров и Роман Зинин. Все четверо – сейчас на скамье подсудимых, вопрос об их виновности предстоит решить суду присяжных.

Подсудимые вину не признают. Свидетель Артем Безмен признает: лично не видел, чтобы кто-то из них участвовал в похищении Душкова, об остальных их «подвигах» знает со слов Игоря Тырлышкина, с которым ранее часто общался.

Самого Тырлышкина допросить уже невозможно – его застрелили в 2013 году. Убийцу так и не нашли.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Дело о загадочном исчезновении тольяттинского бизнесмена в Самаре начал разбирать суд присяжных

Следствие считает, что восемь лет назад Александра Душкова похитили и убили, но тело найти за все эти годы так и не удалось (подробности)

Чужой среди своих: тольяттинский бизнесмен Олег Загузов дал показания по делу об исчезновении Александра Душкова

Интрига заключается в том, что свидетеля и подсудимых может связывать общее бандитское прошлое (подробности)

В Самарской области ищут гендиректора группы компаний «ЭкоВоз»

Полиция подтвердила факт исчезновения тольяттинского предпринимателя (подробности)