Чужой среди своих: тольяттинский бизнесмен Олег Загузов дал показания по делу об исчезновении Александра Душкова

Дело рассматривают присяжные, поэтому в зале фотографировать нельзя Фото: Александра БУДАЕВА

В Самарском областном суде начали допрашивать свидетелей по делу об исчезновении главы тольяттинской компании «ЭкоВоз» Александра Душкова. Бизнесмен был объявлен в розыск еще в сентябре 2012 года, но его судьба много лет оставалась невыясненной.

В 2018 году следствие нашло свидетелей, которые рассказали: интересы бизнеса Душкова пересеклись с интересами преступной группировки Сергея Неверова в Тольятти, бандиты приехали к нему «поговорить», но переговоры закончились тем, что его убили, а от тела избавились.

Интересно, что сейчас на скамье подсудимых четыре человека - Александр Браев, Сергей Стенькин, Роман Зинин и Евгений Егоров – но ни одному из них не предъявлено обвинение в убийстве Александра Душкова, только в похищении и участие в банде и организованном преступном сообществе.

- При этом в обвинительном заключении фамилии подсудимых упоминаются крайне редко, в основном там описывается структура предполагаемого организованного преступного сообщества Сергея Неверова, - рассказал корреспонденту «КП-Самара» адвокат Роман Гордиенко, который представляет в суде Сергея Стенькина.

Сергей Неверов (фото с сайта облМВД) сейчас находится в розыске Фото: Александра БУДАЕВА

- Неверов был жестокий, хитрый, умный, в группировку в разное время входило около 50 человек. При этом все должны были быть «замазаны», чем больше преступлений совершено, тем больше авторитет. Выйти из группы было нельзя: тех, кто пытался это сделать, просто убивали, - рассказал сегодня в суде Олег Загузов, который по делу проходит свидетелем.

Интересно, что он утверждал в суде, будто не имел отношения к самой группировке: мол, был знаком с одним ее участников, бывал в общей компании с предполагаемыми бандитами, которые не стеснялись рассказывать о своих «подвигах», отсюда и его информированность о том, как там все было устроено изнутри.

Однако ранее имя Загузова в СМИ и криминальных сводках упоминалось под псевдонимом «Джамбик» и его даже проверяли на причастность к некоторым тяжким преступлениям, совершенным неверовцами. Впрочем, подтверждений тому, что он действительно в чем-то был замешан, у корреспондентов «КП-Самара» нет.

Зато подсудимые к показаниям свидетеля отнеслись критически, и в какой-то момент между Олегом Загузовым и Александром Браевым даже завязалась перепалка, из-за которой суд был вынужден сделать перерыв.

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Впрочем, о роли подсудимых в ОПГ Неверова Олег Загузов смог сказать немного:

- У Игоря Тырлышкина, который возглавлял «силовой» блок, в Пензенской области был родственник - Браев, его якобы старшим в той области поставили, - рассказал свидетель в суде. Однако потом уточнил: «старшего» от неверовских по Пензенской области называли «Левым», но «Левый» и Браев – разные люди. Сергея Стенькина, Романа Зинина и Евгения Егорова по именам Загузов и вовсе затруднился назвать.

Никто из четверых подсудимых вину не признает. Их уголовное дело в Самарском областном суде рассматривает суд присяжных.

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