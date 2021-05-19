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Общество19 мая 2021 21:15

В Самарской области мужчина спас тонувшую девочку ценой собственной жизни

Местный житель вытолкнул ребенка из водоворота, но сил выбраться самому не хватило
Дарья ГОРОХОВА
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Водолазы больше трех часов искали тело погибшего мужчины / ПСС Самарской области

Водолазы больше трех часов искали тело погибшего мужчины / ПСС Самарской области

Майская жара заставила многих жителей Самарской области отправиться на водоемы. Каждый день на берегах рек и озер можно увидеть десятки отдыхающих с детьми. Многолюдно сегодня, 19 мая, было и у Волги в районе села Подстепки Ставропольского района. В какой-то момент одна из отдыхающих — девочка лет 10-12 — начала тонуть.

В этом месте линия берега образует залив. Перепады уровня воды сопровождаются сильным течением. Ребенок оказался как раз в такой зоне, и его потащило на глубину. Первой спасать девочку бросилась ее мама. Также на помощь им поспешил один из отдыхающих.

Мужчина вытолкнул из водоворота женщину и ее дочь, но сам, к сожалению, выбраться не смог. Ему не хватило сил побороть сильное течение. Когда мужчина скрылся под водой, очевидцы вызвали на место спасателей. Поиски погибшего заняли больше трех часов.

- Поисковый отряд Тольятти был направлен для проведения работ в 15:15. Мужчину удалось найти только в 19:30. Его тело находилось на глубине трех метров. Поиски осложняли мутная вода и сильное течение, - рассказали в ПСС Самарской области.

Водолазы подняли утонувшего мужчину на поверхность воды, а затем доставили на берег. Здесь остались его вещи — одежда, ботинки и пачка сигарет. По предварительным данным, погибшему было 57 лет.

На берегу остались вещи погибшего мужчины / Фото: Происшествия Тольятти

Напомним, что это уже не первый смертельный случай на воде в этом году. За последнее время на реках и озерах региона утонули несколько мужчин, среди них есть 17-летний подросток. Кто-то не смог справиться с течением, а кто-то скончался от переохлаждения.

Как отмечают спасатели, сейчас температура воды на поверхности сильно отличается от той, что на глубине. Поэтому не стоит много времени проводить в воде. Также сотрудники МЧС призывают родителей не оставлять детей без присмотра и не давать им далеко уплывать от берега.

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