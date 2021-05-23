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Происшествия23 мая 2021 18:15

«Скончался, не приходя в сознание»: В Самарской области в больнице умер полицейский, в чью машину врезался уснувший водитель

За жизнь второго инспектора ДПС продолжают бороться врачи
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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За жизнь лейтенанта почти десять дней боролись тольяттинские врачи

За жизнь лейтенанта почти десять дней боролись тольяттинские врачи

Фото: СОЦСЕТИ

В Самарской области, в ночь на 13 мая произошло жуткое ДТП, в котором пострадали двое полицейских. Как стало известно, сотрудники ДПС выехали на 985 км трассы М-5 в Ставропольском районе, чтобы помочь водителю ГАЗели, чей автомобиль сломался в дороге.

Прибывшие на место полицейские пригласили в свой автомобиль с включенными проблесковыми маячками водителя сломанного грузовика, чтобы обсудить дальнейшие действия. В этот момент в патрульный автомобиль врезалась «Лада Приора». Как выяснилось, 18-летний водитель отечественной легковушки заснул за рулем.

- В результате аварии пострадали оба полицейских и водитель «Приоры». У старшего лейтенанта диагностировали ушиб мягких тканей, лейтенант госпитализирован в больницу с ЗЧМТ и ступором, а у водителя был перелом бедра, - рассказали КП-Самара собственные источники в правоохранительных органах.

Уснувший водитель врезался в патрульную машину в то время, как инспекторы опрашивали водителя грузовика

Фото: СОЦСЕТИ

22 мая 2021 года в Тольяттинской городской больнице №5 31-летний лейтенант полиции скончался, так и не приходя в сознание. В настоящее время за жизнь старшего лейтенанта продолжают бороться врачи.

Друзья виновника аварии до сих пор не понимают, как такое могло произойти. По словам знакомых, 18-летний парень ответственно относился к вождению и не стал бы рисковать зря своей, а тем более чужой жизнью.

- Он осознавал, что засыпает, и осознавал всю ответственность. Он хотел свернуть на обочину, чтобы прийти в себя, но не успел, - рассказали знакомые парня.

Про погибшего инспектора ДПС мало что известно. По данным из открытых источников, лейтенант в свободное от службы время принимал участие в Тольяттинской футбольной лиге. Мужчина сыграл две игры за футбольный клуб Сытый.ru.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов продолжают разбираться в происшествии.

Редакция КП-Самара выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего лейтенанта.

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