Представительница ЦБ рассказала, как растут цены в Самарской области

Продукты питания в Самарской области дешеветь этой весной не торопились Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

24 мая в СГЭУ открылся крупный международный форум «Мир в новой реальности: вызовы и возможности». Одним из его спикеров стала Марина Мясникова, Управляющий отделением по Самарской области Волго-Вятского главного управления Банка России. В своем докладе, открывающем форум, эксперт рассказала о динамике инфляции на территории Самарской области.

По информации Мясниковой, индекс потребительских цен в регионе несколько выше, чем в среднем по России, но так же, как в целом по стране, показал тенденцию к снижению в апреле 2021 года по сравнению с мартом. Однако цены на продукты питания в Самарской области ведут себя несколько иначе, чем на федеральном уровне. Если в среднем по стране они начали дешеветь уже в марте, то в нашем регионе апрельскому спаду предшествовал рост на 0,6 процента.

В свою очередь мониторинг цен Ростата за период с 12 по 17 мая позволяет сделать вывод, что изменения цен на продукты питания сильно связаны с фактором сезонности. Среди продуктов, которые значительно "прибавили" в мае - баранина (1,32 %, до 430, 95 руб.), фруктово-ягодные консервы для детского питания (2,51%, 393,26 руб.), репчатый лук (2,78%, 32,9 руб.), морковь (2,55%), гречка (2,56%). Подешевели огурцы (на 4,55%, 142,65 руб.), куриные яйца (2,65%, 84,74 руб.), помидоры (1,38%, 158,7 руб.), овощные и мясные консервы для детей (более 1%)

Марина Мясникова также подчеркнула, что для верной оценки инфляционных тенденций важно учесть, что этой весной Центробанк РФ повысил ключевую ставку до 5 процентов годовых. Вместе с этим организация спрогнозировала возвращение экономики России к докризисному уровню уже во втором полугодии 2021 года.

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