«Мир в новой реальности» начал работу

Международный форум в СГЭУ частично проходит в формате онлайн Фото: Данила ТЕЛЕГИН

Утром 24 мая в СГЭУ начался международный форум «Мир в новой реальности». В год 90-летия вуза это мероприятие соберет более двух тысяч участников из 20 городов и 7 стран, чтобы обсудить самые актуальные вопросы образования, экономики, политики и их взаимодействия.

“Форум в этом году очень масштабный и насыщенный, мы запланировали 200 событий и вовлекли в диалог множество авторитетных спикеров, - рассказала ректор Самарского государственного экономического университета Светлана Ашмарина. - Некоторые мероприятия особенно важны для будущего нашего вуза. В частности, мы ожидаем подписание консорциума ведущих университетов социо-экономического профиля — это произойдет в среду. Кроме того, мы запустим “пилотным” проектом Центр развития компетенций “Россия - страна возможностей”, что станет знаковым моментом и для университета, и для бизнес-сообщества региона”.

Форум открылся пленарным заседанием. Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов в своем приветственном слове подчеркнул, что для вуза принципиально важно меняться быстрее, чем экономика, предугадывать тренды. И, конечно, не забыл поздравить СГЭУ с 90-летием.

“Самарской губернии в 2021-м исполняется 170 лет, а значит больше половины времени ее существования она провела вместе с этим вузом, - отметил министр. - Безусловно, вклад, который СГЭУ внес в экономику региона и лидерские позиции Самарской области, — это звенья одной цепи. Университет очень важен как точка роста нашей губернии. В тех специалистах, которых готовит вуз, экономика страны остро нуждается. Поэтому особенно важно для СГЭУ поддерживать в тонусе самые передовые компетенции”.

Почетной гостьей на открытии форума также была Марина Мясникова, Управляющий Отделением по Самарской области Волго-Вятского главного управления Банка России. В своем выступлении она отметила, что для ее организации СГЭУ остается основной кузницей кадров. “Мы рассчитываем на дальнейшую активную работу в области финансового просвещения населения и представителей бизнес-сообщества, - выразила Мясникова свои ожидания от форума. - Мы будем говорить о внешнекредитной политике ЦБ РФ, коснемся очень актуальных тем, связанных с кибермошенничествами и нелегальной деятельностью на финансовом рынке”. Во вступительном докладе Марина Мясникова говорила об инфляции в Самарской области и объяснила повышение Банком России ключевой ставки.

Комплименты и поздравления в адрес СГЭУ были лишь вступительной частью первого пленарного заседания. Руководители и ученые российских и зарубежных вузов, а также представители госкомпаний делились опытом в тематических докладах. Например, директор НИИ регионального развития СГЭУ говорила о будущем креативных кластеров в Самарской области и анонсировала появление трех таких до конца 2021 года. Проректор по научной работе Барановичского государственного университета рассказывал о молодежном предпринимательстве в Республике Беларусь. Обсуждали на пленуме влияние COVID-19 на разные сектора экономики, цифровизацию и геополитические реалии. Кстати, часть спикеров принимает участие в форуме в дистанционном формате, что и помогло настолько расширить географию “Мира в новой реальности”.

Позже 24 мая состоялось еще одно пленарное заседание — для студентов. На нем представители уже нового поколения деятелей экономических наук делились своими взглядами и результатами исследований.

Форум в СГЭУ продлится до конца этой рабочей недели, 28 мая включительно, регистрация на некоторые его мероприятия все еще открыта..