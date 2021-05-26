Показываем, как будет выглядеть новая двухуровневая эстакада на набережной в Самаре

Совсем скоро эта территория может преобразиться до неузнаваемости. Фото: мэрия Самары

Глава Самары Елена Лапушкина в своем Инстаграме показала, как может выглядеть двухуровневая эстакада на набережной в Самаре. Градоначальник опубликовала эскиз возможного проекта и сообщила, что концепцию будущего масштабного проекта по строительству пятой очереди набережной уже обсудили с собственниками расположенных на этой территории объектов. Также в совещании приняли участие региональные чиновники профильных ведомств.

Вот так может выглядеть новая эстакада. Фото:мэрия Самары

- Возможным техническим решением соединения первой и второй очередей набережных может стать эстакада, которая сама по себе будет представлять полноценное общественное пространство, по сути - новую очередь набережной, - прокомментировала Елена Лапушкина.

Также она пояснила: предполагается, что новое пространство набережной будет двухуровневым. Здесь планируют обустроить большую прогулочную зону, создать объекты досуга и зоны рекреации.

При планировании учтут пожелания собственников объектов и жителей города. Фото: мэрия Самары

Напомним, поручение соединить старую и новую набережную эстакадой озвучил в своем традиционном Послании губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Он поручил разработать концепцию и проект нового пространства вдоль волжского берега от бассейна ЦСКА ВВС до ул.Вилоновской.

Будущее новой набережной обсудили на совещании. Фото: мэрия Самары

Как заявила Елена Лапушкина, уже в самом ближайшем будущем городские власти совместно с правительством Самарской области намерены приступить к разработке конкретного проекта эстакады.

Эстакада соединит участок у ЦСКА ВВС до Вилоновского спуска. Фото: мэрия Самары

Такие решения по оформлению нового участка набережной уже предлагали ранее. Фото: мэрия Самары

- Проект обязательно будет учитывать предложения собственников объектов, расположенных на береговой полосе, - подчеркнула Елена Лапушкина. – Также будет учтено сохранение объектов культурного наследия, входящих в зону проектирования, и, конечно, мнение жителей города.

У горожан появится новая прогулочная зона. Фото: мэрия Самары

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