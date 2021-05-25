Видеоблогер с высоты показал участок набережной в Самаре, который соединят эстакадой

Старую и новую набережные в Самаре соединят эстакадой. Фото - скриншот

Самарский видеоблогер Евгений Щекин с высоты показал участок, который соединит старую и новую набережные реки Волги эстакадой, чтобы жители и гости города могли пройти по всей набережной.

Ранее губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время своего послания говорил, что нужно соединить старую и новую набережные. Сейчас между ними довольно большое расстояние.

Ожидается, что когда две набережные соединят, это повысит туристическую привлекательность города.

Как стало известно, проектировать эстакаду начнут уже в этом году.