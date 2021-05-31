В Самаре по техническим причинам вынужденно сел пассажирский авиалайнер

Точная причина неполадки неизвестна Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 31 мая 2021 года, в самарском аэропорту Курумоч совершил вынужденную посадку самолет А4-214, следовавший рейсом Екатеринбург – Ростов-на-Дону. Перелеты по данному направлению осуществляет авиакомпания «Азимут». Об этом сообщили в пресс-службе Курумоча.

- Самолет по техническим причинам вынужденно сел в Самаре в 07:06. Сейчас пассажиры авиарейса находятся в здании аэровокзала, - рассказали КП-Самара в пресс-службе аэропорта.

В настоящее время выясняются причины вынужденной посадки и исправляются технические неполадки. Однако в аэрокомпании не уточняется, что именно произошло и насколько данная техническая неисправность серьезна.

Пассажиры были выведены из самолета и размещены в зале ожидания. О пострадавших не сообщается. Продолжить перелет пассажиры рейса Екатеринбург – Ростов-на-Дону смогут в 16:30 по местному времени.

Напомним, 30 апреля в Курумоче экстренно приземлился самолет из Тюмени, который летел в Сочи. Как сообщили представители авиакомпании, на борту самолета 16-летнему пассажиру внезапно стало плохо. Подростка госпитализировали в самарскую больницу, а пассажиры авиалайнера смогли продолжить поездку спустя час после приземления.

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