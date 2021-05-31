Летние фестивали в Самарской области 2021: график проведения и цены билетов

Фестивальное лето обещает быть насыщенным, но эпидемиологическая обстановка все еще ставит под угрозу возможность их проведения Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Начинается сезон летних фестивалей в Самарской области 2021. Большая часть массовых мероприятий в этом году рассталась с онлайн-форматом и пройдет вживую. Публикуем график проведения фестивалей в нашем регионе, а заодно рассказываем, где они пройдут, сколько стоит вход и даем ссылки, по которым можно узнать подробности. Сохраняйте в закладки, чтобы удобнее было планировать выходные и отпуска.

4-6 июня. "Аватар фест". Самара, дом Эйва, ул. Фрунзе, 17б. Цена билета: 1000 руб. за день, 2000 руб. за три дня.

4-6 июня. День города Тольятти. На всех главных площадях и в парках. Основные события - 5 и 6 июня, во второй половине дня. Вход свободный.

9 июня. Концерт в рамках джазового фестиваля “Движение”. Самара, филармония. Цена билетов: 450 - 1000 руб.

12 июня. Open Air Samara 2021: Rock Metal Шторм. Самара, 1-й Лесной пер., д. 9. Цена билета: 150-200 руб.

13 июня. "Путешествие в прошлое". Центр исторического моделирования “Древний мир”, село Каменный брод. Вход свободный.

7-20 июня. "ВолгаФест". Самара, вторая очередь набережной. Основные события - с 11 по 13 июня и с 18 по 20 июня. Вход свободный.

26 июня. "Калина фест". Село Красный Яр, ул. Крестьянская, 1, музей каменных изваяний россо-ариев. Цена билета: от 1200 руб.

25-27 июня. "Барабаны мира". Турбаза близ пос. Прибрежный. Стоимость путевки на выходные - 2500 руб.

30 июня - 2 июля. “Тремоло” (бывшая “Классика над Волгой”). Тольятти, летняя терраса ресторана “Амбар”. Цена билетов: от 1400 до 2400 руб.

1-4 июля. Грушинский фестиваль. Фестивальный парк на Мастрюковских озерах. Вход свободный, экологический сбор за личный автотранспорт.

10 июля. Big Love Show. Самара, Солидарность Арена. Цена билетов: от 800 до 2500 руб.

25 июля. "Русь. Эпоха объединения". Село Старый Буян Красноярского района. Вход свободный.

13-15 августа. "Протока". Фестивальный парк на Мастрюковских озерах. Цена билета: не названа на момент написания материала.

19-21 августа. "Метафест". Фестивальный парк на Мастрюковских озерах. Цена билета: от 300 руб.

21 августа. "Сызранский помидор". Центральные улицы города Сызрань. Вход свободный, организуются платные экскурсии из Самары.

Также могут состояться массовые мероприятия:

12 июня, День России.

“Фестиваль духовых оркестров “На сопках Маньчжурии””. Самара, Струковский сад, июнь 2021

“Серебряные трубы Поволжья”. Сызрань, август 2021

"Индиривер". Самара, лето 2021

Материал будет обновляться по мере поступления информации.

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