Погода на июнь 2021 года в Самаре: лето закончится в мае?

Температура в воздухе в июне будет нестабильная, а в Волге уже вполне комфортная для купания Фото: Архив "КП"

Только под конец мая в Самарскую область пришли дожди и грозы, так что погода на июнь 2021 обещает интригу: может ли быть летний месяц холоднее весеннего? Первые прогнозы говорят о том, что вероятность такая есть.

Если верить Росгидрометцентру, начало месяца будет умеренно теплыми, воздух прогреется максимум до 22 градусов тепла. А 1 июня станет единственным перерывом в череде дождливых деньков. Но не везде - на юго-востоке области будет посуше. Первые июньские ночи придут с прохладной - так, в Сызрани в ночь с 1 на 2 июня температура опустится до +7.

Сервис Gismeteo и Яндекс с таким прогнозом не согласны. Первый обещает солнечные жаркие будни в начале июня, за которыми последуют два дождливых выходных. Яндекс предполагает, что всю неделю будет тепло и малооблачно, а выпадения осадков можно ждать только в воскресенье, 6 июня.

Последующие прогнозы пока носят вероятностный, неточный характер, и обещают они примерно поровну дождливых и солнечных дней. Приволжское УГМС на своем сайте напоминает, что июнь для Самарской области — самый дождливый месяц, в который выпадает от 38 до 77 мм осадков. По-настоящему жаркой считается вторая половина июня: в обычные годы среднесуточная температура поднимается ближе к концу месяца до 21 градуса тепла. Метеорологи сообщают, что за последние тридцать лет наметилась тенденция к снижению количества осадков и незначительный рост температуры воздуха в июне. Но пока данные позволяют делать выводы, что месяц обещает быть самым заурядных для наших широт.

Портал Seatemperature сообщает, что температура воды в Волге у Самары уже к концу мая прогрелась до комфортных 21 градуса. Откуда такие щедрые цифры - неизвестно. Приволжское УГМС говорит только о 14 градусах в районе Самары. В любом случае, официально купальный сезон еще не открыт: пляжи в Самаре будут готовы принимать посетителей только к середине июня.

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