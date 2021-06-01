Массовый расстрел тольяттинских братков увековечили позолоченными скульптурами

На могилах погибших братков установили фигуры в человеческий рост Фото: Александра БУДАЕВА

Вместе росли, работали, вместе и погибли – Афгано-Купеевская группировка, которая существовала в Тольятти в 90-е, казалось бы, выгодно отличалась от остальных своей сплоченностью, умеренностью и размеренностью. Но это была лишь видимость. Внутренняя «грызня» уничтожила банду изнутри. Сейчас бывшие соратники похоронены рядом, их могилы обустроили с царским размахом: гранитные памятники, скульптуры погибших – золото и шик.

Семейный подряд

У истоков группировки стояла семья Купеевых: отец Владимир и три брата: Сергей, Валерий и Гарри. Возглавлял «команду» Сергей, а его отец, ранее сидевший воровство, помогал со связями в «авторитетном» криминальном мире, в то время как сыновья строили бизнес.

Начинали, как все – с торговли краденными запчастями с АвтоВАЗа. В 1992 году, когда в Тольятти начался передел зон влияния, Сергея Купеева застрелили, и лидером банды стал Гарри.

Гарри Купеев был очень толковым руководителем, его гибель стала для многих неожиданностью Фото: Александра БУДАЕВА

Гарри Купеев ранее служил в ВДВ, воевал в Афганистане, вернулся оттуда с многочисленными наградами. Он был человеком смелым, решительным, но осторожным – поэтому под его влиянием группировка набирала силы – в нее входили спортсмены и бывшие афганцы. Банда смогла проникнуть в нефтяной бизнес, стала крышевать автозаправки, по слухам даже искала выходы на Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод, за что, возможно, и «получила по рукам» - весной 1994 года Гарри Купеев был убит у себя дома. Преступление так и не было раскрыто.

Отец семейства, Владимир Купеев рвал и метал, усиленно искал убийц и… через год застрелили и его. После этого единственный оставшийся в живых член семьи – Валерий Купеев уехал в Германию. Руководство группировкой на себя взяли его двоюродные братья – Александр и Роман Юхненко.

Семья Купеевых похоронена на Баныкинском кладбище в Тольятти Фото: Александра БУДАЕВА

Вторая волна

Братья Юхненко тоже имели военное прошлое. При этом они оказались талантливыми бизнесменами. Их нефтяной бизнес не только ширился, но и постепенно переходил в легальную плоскость. Не терять при этом львиную долю доходов помогала открытая членами ОПГ общественная организация - Тольяттинский городской филиал Российского союза ветеранов Афганистана - у нее были приличные налоговые льготы.

Александр и Роман также каким-то образом умудрялись «дружить» с конкурирующими бригадами и не терять при этом свою нишу в бизнесе. В 1995 году к группировке стала «подбираться» милиция, братьев даже арестовали за хранение оружия, но в итоге отпустили, не предъявив обвинений.

Все неожиданно закончилось 13 апреля 1998 года. В этот день прямо в клубе афганцев на ул.Юбилейной,49 неизвестные уничтожили весь костяк группировки. Погибли шестеро: братья Юхненко, Игорь Ермаков, Николай Рыбин, Алексей Табаков и Михаил Романов. Получили огнестрельные ранения, но выжили Сергей Столяров и Игорь Абрамкин.

Роман Юхненко был десантником, его брат Александр — вертолетчиком Фото: Александра БУДАЕВА

Передел власти

Союзники ОПГ были в шоке. По слухам, глава Волговской ОПГ Дима Большой лично стал «рыть землю» и искать заказчика и исполнителей, но 24 апреля 1998 года был убит и он.

- Правоохранительные органы так и не смогли сказать, что же именно произошло, - рассказал корреспонденту «КП-Самара» Сергей Давыдов. Сейчас он возглавляет интернет-издание TLTgorod.ru, а в конце 90-х и начале «нулевых» как раз специализировался на криминальной тематике. – Спустя много лет сотрудник правоохранительных органов, участвовавший в расследовании обстоятельств этой бойни, поделился со мной приоритетной версией следствия. Якобы расстрел организовал один из тех «афганцев», кто чудесным образом его пережил. Причины случившегося банальны - дележ финансовых потоков и желание стать лидером группировки.

Глава Волговской ОПГ Дима Большой пытался найти убийц, расстрелявших братьев Юхненко, но вскоре погиб Фото: Александра БУДАЕВА

Предположительно бойню организовал свой же человек – Сергей Столяров, а ранение он получил от случайно срикошетившей пули. Однако доказательств этому нет, а сам Столяров рассказать уже ничего не может. Он бесследно исчез через полтора года после убийства братьев Юхненко. Примерно в это же время пропали еще несколько человек из числа Афгано-Купеевской ОПГ, как ее тогда называли, и она перестала существовать.

Некрополь в золоте

«Братья» по банде лежат рядом. Отдельное семейное захоронение – у семьи Купеевых: Гарри, Сергей и Владимир похоронены вместе.

Также отдельно от остальных упокоились братья Юхненко, их имена выбиты на одной могильной плите.

Остальные же члены группировки лежат в составе огромного некрополя, который выделяется на фоне остальных могил не только огромными надгробиями, но и скульптурами в полный человеческий рост.

Михаил Романов, Игорь Ермаков и Алексей Табаков погибли в один день и были похоронены рядом Фото: Александра БУДАЕВА

- Фигуры раньше периодически золотили, так что они блестели и сверкали на солнце, их было видно издалека, - рассказывает Сергей Давыдов.

Сейчас фигуры больше не золотые, но от его еще более жуткие – уж больно правдоподобно выполнены.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

На Баныкинском кладбище похоронены члены Волговской ОПГ и их сторонники. Противники – люди «Напарника» и Константина Шейкина – в основном покоятся на Тольяттинском городском кладбище. А люди Сергея Неверова, банде которого приписывают похищение известного тольяттинского бизнесмена Александра Душкова, лежат во всей своей родней в Ягодном - небольшом селе под Тольятти.

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