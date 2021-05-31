«Нужно не сжигать, а разделять»: участники общественных слушаний в Кинеле высказались против мусоросжигания в Самарской области

Участники слушаний практически единогласно выступили против перспективы мусоросжигания Фото: Ольга НОВИКОВА

31 мая в Кинеле прошли общественные слушания, на которых обсудили новую установку для утилизации твердых коммунальных отходов. Компания ООО «НР Холдинг Рус» вынесла на суд общественности технические документы, в том числе материалы для экологической оценки. Для производителя это первый необходимый этап для того, чтобы пройти экологическую экспертизу и начать производство установки. Однако большинство собравшихся выступили против технологии мусоросжигания и строительства мусоросжигательного завода в Кинеле. Журналист «КП-Самара» побывала на слушаниях.

«Такого завода в планах нет»

Технический директор ООО «НР Холдинг Рус» Кирилл Шелученко рассказал, каким образом компания собирается утилизировать мусор. Речь идет о воздействии высоких температур – до 1200 градусов. Сжигать собираются смешанные отходы - стекло, металл, бумагу, картон, дерев, кожу, резину, пластик и органику вместе. Компания собирается выпускать установки производительностью 175 тысяч тонн, 250 тысяч тонн и 500 тысяч тонн в год.

- Речь идет о новой технике, а не о новой технологии, - отметил Кирилл Шелудченко. – Большинство технических решений известны уже давно и давно применяются, мы просто разработали новую установку разной мощности с их применением. Строить мусоросжигательный завод в Кинеле мы не собираемся. А слушания проходят в этом городе, так как здесь у нас есть потенциальные инвесторы, заинтересованные в выпуске разработанной нами установки. Также мы планируем заказывать на предприятиях Самарской области комплектующие для производства установки.

В слушаниях приняли участие десятки неравнодушных жителей Фото: Ольга НОВИКОВА

Представители администрации Кинеля также сообщили, что планов по строительству в городе мусоросжигательного завода действительно в настоящее время нет. Это подтвердил и присутствующий на слушаниях депутат Самарской губернской думы Александр Милеев.

- Мы обсудили этот вопрос на заседании комитета, - заявил Александр Милеев. – Сейчас в территориальной схеме по обращению с отходами Самарской области мусоросжигательный завод отсутствует. Самарская область производит 1,4 миллиона тонн мусора в год, и все они распределены по полигонам и мусоросортировочным комплексам. Депутаты губернской думы против строительства в регионе мусоросжигательного завода.

«С тысячи тонн мусора – один грамм пыли?»

По словам Кирилла Шелученко, в бункере установки будет накапливаться 10-дневный запас ТКО, при этом отходы будут постоянно перемешивать, чтобы не допустить самовозгорания. После этого они будут поступать в печь.

- Мы рассчитали средний типовой состав мусора в России, и, исходя из этого – нагрузку на экологию и систему очистки выбросов, - пояснил Кирилл Шелученко.

Экоактивисты высказали немало замечаний Фото: Ольга НОВИКОВА

Однако собравшихся общественников такие объяснения не устроили. Они обратили внимание на то, что сжигать собираются нерассортированный мусор, состав которого может отличаться от типового. А значит, и состав получающихся выбросов тоже будет другим.

- У вас в документах прописан состав сырья, характерный для Германии, где внедрен раздельный сбор отходов, - отметила член совета СРОО Историко-эко-культурная Ассоциация "Поволжье", кандидат социологических наук, доцент СГЭУ Бэла Никитина. – В России он совсем другой. Эти значения никто не посчитал. Как в таком случае можно говорить о безопасности выбросов в атмосферу и образующейся золы? И, например, в документах значится, что при перегрузке 250 тонн мусора образуется всего 150 грамм пыли. Как такое вообще возможно?

В ответ на это представитель «НР Холдинг Рус» объяснил, что воздух в бункере разреженный, поэтому вся пыль будет лететь внутрь.

«Техника не соответствует требованиям нацпроекта «Экология»

Также экоактивисты отметили, что компания предоставила не все необходимые материалы, поэтому реально оценить экологический вред от использования мусоросжигательной установки невозможно. Экс-директор АНО «Самарский центр по экологической оценке» Асия Чикаева считает, что такие документы никогда не смогут пройти экологическую экспертизу.

Участники потребовали признать слушания недействительными, однако организаторы с эитм не согласились Фото: Ольга НОВИКОВА

- В представленных документах не хватает многих важных моментов. Например, не проводилось сравнение выбросов в атмосферу и образующихся стоков с уже действующими технологиями. Также здесь используются специфические экологические коэффициенты, характерные для природных условий Ирана и Китая, но никак не для средней полосы России, - отметила Асия Чикаева.

Представитель депутата Самарской губернской думы Михаила Матвеева передал коллективное обращение от 327 жителей Кинеля, 320 из которых высказались против мусоросжигания у них в городе. Экоактивисты передали администрации несколько отрицательных экспертных заключений на предлагаемую технику. А эковолонтер проекта «Вторсырье на благотворительность» Оксана Шишкина отметила, что собравшиеся не удовлетворены полученными от коммерсантов ответами.

- Как мы можем оценить то, что нам не рассказали? – подчеркнула она. – Вынесенные на слушания техника и технология не соответствуют принципам нацпроекта «Экология», где приоритет отдан раздельному сбору и вторичной переработке, а не сжиганию отходов. Компании нужно подготовить ответы на все вопросы, все недостающие документы и выйти на слушания еще раз.

Общественники практически единогласно проголосовали за то, чтобы признать слушания 31 мая недействительными, за это высказались 86 человек. Однако председатель комиссии Андрей Гусев это предложение отклонил.

За признание слушаний недействительными высказались 86 человек Фото: Ольга НОВИКОВА

- Доклад вы заслушали, значит, слушания прошли, - пояснил он людям. – Все прозвучавшие здесь замечания войдут в итоговый протокол, он будет готов через 30 дней. Также в течение этого времени можно присылать свои замечания в письменном виде.

«Отсутствие опасных отходов в сырье – задача тех, кто его привозит»

Представитель ООО «НР Холдинг Рус» заявил журналисту «КП-Самара», что полностью удовлетворен результатами слушаний.

- Было несколько конструктивных замечаний, которые будут внесены в окончательные материалы ОВОС, также будут внесены все замечания из итогового протокола, - заявил Кирилл Шелученко. - После этого наш проект мы хотим направить на общественную экологическую экспертизу - перед заходом в государственную экологическую экспертизу. Недавно мы проходили аналогичную процедуру с комплексами по переработке отходов 1 и 2 класса опасности, и получили от общественников 300 замечаний, после этого получился хороший проект. Техническая документация на новую технику рассчитана исключительно на тот объем и тот состав отходов, которые мы заложили в проект. Мы взяли усредненные данные по стране. Естественно мы не учитывали отходы 1 и 2 класса, не рассматривали возможность попадания таких отходов в ТКО. Конечно, мы не можем гарантировать отсутствия опасных отходов в мусорных баках, это должна гарантировать служба, которая занимается сбором. Ответственность за состав сырья несет тот, кто привез его на объект. Экологическая нагрузка рассчитана на тот объем и состав отходов, которые заложены в проект. После получения всех разрешительных документов на технику заказчик будет предъявлять свои требования в техзадании исходя из своих объемов и состава мусора. И тогда мы все пересчитаем. Все выбросы в атмосферу и стоки будут рассчитываться, когда будет конкретный завод с привязкой к местности.

КОНКЕРТНО

Направить свои замечания и предложения, а также выразить свое мнение по поводу установки по утилизации отходов путем сжигания можно до 30 июня по электронной почте kineladmin@yandex.ru или обычной почтой по адресу: 446430, г. Кинель, ул. Мира 42 а, к.201, отдел административного, экологического и муниципального контроля.

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