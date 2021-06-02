Из штанов он достал скальпель: в Самарской области клиент напал на жрицу любви

Она не обращалась за помощью, опасаясь насмешек и осуждения со стороны стражей порядка Фото: Алексей БУЛАТОВ

Анжеле (имена героев этой истории изменены) 25 лет, и она работает проституткой. В профессию пришла пять лет назад. Тогда она была наивной студенткой, хотела заработать денег, чтобы спасти родного человека от рака. Болезнь отступила, а Анжела в профессии осталась - деньги нужны всегда, а с учебой в вузе как-то не заладилось.

Из проституток – в психологи

- Работу нашла по объявлению. Там было написано: высокий заработок, удобный график. Пришла на собеседование, познакомилась с Андреем, он объяснил: речь идет о секс-услугах. Да, работа нелегкая, зато деньги будешь получать сразу. Заработок делим 50 на 50, - вспоминает Анжела.

Первое время приходилось сложно: и себя перебороть, и с клиентами общий язык найти. Отсеивать неадекватов – это целое искусство. Сейчас девушка уже по телефону по тону разговора понимает, стоит ли принимать человека или лучше ему отказать. А поначалу часто попадались и агрессивные личности, и «халявщики»: такие получают услугу, а потом начинают ныть, что им не понравилось, и просят деньги назад. Тут уж – задача Андрея разобраться, кто в споре прав.

Со временем девушки раскрывают свои таланты: кто-то по одному дыханию может определить, что у клиента, скажем, - язва желудка. А кто-то с порога видит, что человеку нужен не секс, а выговориться, и целый час с ним домашние проблемы обсуждает – бывает, посетители уходят со слезами на глазах и рассыпаются в благодарностях, хотя до интима дело так и не дошло. Такие девушки частенько впоследствии меняют профессию: уходят в медики и психологи и строят вполне успешные карьеры.

Кошелек прячем подальше

Анжела менять работу пока не собирается: для этого сперва нужно подготовить себе «подушку безопасности» - деньги, на которые можно прожить несколько месяцев, пока ищешь работу и учишься. Хотя события последних месяцев заставляют призадуматься о будущем.

Вообще-то безопасность «работниц» обеспечивает Андрей. Но порой девушками приходится справляться своими силами.

- У нас есть неписанное правило: кошелек с деньгами нужно держать в другой комнате, чтобы клиент его не видел. Деньги берешь вперед, сразу их прячешь, потом отрабатываешь, - объясняет Анжела корреспонденту «КП-Самара». – Недавно я проводила клиента, сижу у себя в комнате и слышу, что в соседней – что-то не то творится, тон разговора какой-то странный. А я знаю, что там новенькая девочка работает, Маша - мать-одиночка, пришла к нам от тотального безденежья.

Анжела подошла к двери, постучала, спросила, все ли нормально. Маша выбежала из комнаты с круглыми глазами и испуганно прошептала: «У него нож!» Девушки клиента заперли и сразу позвонили Андрею. Тот приехал с охраной и доступно объяснил ему, что так делать не стоит. Впоследствии выяснилось, что Маша убирала «заработок» на глазах у клиента в кошелек, который лежал в той же комнате. Вот мужчина и решил, что деньги чужими не бывают.

Полицейским не доверяют

Анжела правила безопасности соблюдает четко. Но месяц назад неожиданно оказалась с вооруженным мужчиной один на один. По телефону клиент казался нормальным, она не заподозрила ничего «такого». Пришел обычный парень, получил, что хотел, вроде бы остался доволен.

- Пошел обуваться, я отвернулась на минутку и вдруг смотрю – он из кармана джинсов достал… скальпель. Я сразу поняла: если начну орать, он разозлится, и беды не миновать, - вспоминает тот день Анжела. – Заговорила с ним на «пониженных» тонах: «Давайте успокоимся, расскажите, что именно вас не устроило». А он: «Я ничего объяснять не собираюсь, давай деньги». Разговаривать явно было бесполезно, такие как он, нас людьми не считают: мол, она тупая телка, ничего больше не умеет, лучшего не заслуживает.

Деньги хранились в сумке в другой комнате, она сказала об этом мужчине. При этом сделала жалобное лицо, всхлипнула и пустила слезу, чтобы он поверил: девушка перепугана и сопротивляться не будет. Он разрешил сходить за сумкой.

- А я-то знаю, что у меня там не только кошелек, но и электрошокер. Принесла сумку, прикрыла ее собой. Мужик почувствовал себя победителем, и тут я вытаскиваю шокер, бью его чуть выше паха – чтобы сердце не остановилось, если что. Он пошатнулся, я открыла входную дверь и буквально вытолкнула его из квартиры. Он упал, немного полежал, постонал, потом ушел, - после ЧП Анжела позвонила не в полицию, а Андрею. Тот спросил, нужна ли помощь, но девушка ответила «Нет».

В полицию обращаться не стала: от коллег девушка слышала, что помощи ждать не стоит, а вот проблем в жизни прибавится. Но Анжела старается не унывать: от коллеги, которая начинала работать еще в 90-е, она слышала немало шокирующих историй: о жестких расправах, расстрелах и гранатах, которые взрывали в закрытом помещении. Все, как говорится, познается в сравнении.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

«Сегодня жертва – проститутка, завтра - вы»

Марина Авраменко, официальный представитель Форума секс-работников

Мы проанализировали результаты обращений в полицию секс-работников, которые становились жертвами преступлений. В 90% случаев, о которых нам известно, заявителям отказали в возбуждении уголовного дела. Более того, в полиции отказывались принимать заявления о преступлении до тех пор, пока жертва не признает свою вину в занятии проституцией и не подпишет соответствующий протокол.

Если уголовное дело все же возбуждают, то проблемы лишь множатся: адвокаты отказываются представлять интересы секс-работников на следствии и в судах, так как считают, что это может испортить их репутацию. Адвокаты преступников превращают жизнь потерпевших в ад, вынося в публичную плоскость не только информацию по уголовному делу, но и сведения о личной жизни девушек. Да и следователи нередко говорят об «аморальном поведении жертвы». Приговоры по таким уголовным делам выносят неоправданно мягкие, что лишь убеждает преступников в своей безнаказанности.

Я считаю, что такое отношение к секс-работникам приводит к росту насилия в отношении всего общества. В конечном итоге жертвой преступника, который один раз уже понял, что выиграл, в будущем может стать любой человек.

2 июня – международный День секс-работников, и важно понять: это не люди низшего сорта, их несколько миллионов, и они ничем не отличаются от окружающих. Секс-работники, как и все, имеют право на защиту своего имущества, здоровья, жизни, а также на правосудие и справедливость.

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