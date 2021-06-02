Вузы объединились чтобы эффективнее справляться с вызовами цифровизации

Вузы сотрудничали и прежде, но со вступлением в консорциум синергетический эффект станет мощнее. Источник фото: пресс-служба СГЭУ

28 мая 2021 года на площадке Самарского государственного экономического университета создан консорциум по подготовке кадров, обладающих сквозными цифровыми и управленческими компетенциями для приоритетных отраслей экономики и социальной сферы.

В консорциум вступили Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики (г. Новосибирск), Самарский государственный экономический университет (г. Самара), Государственный университет управления (г. Москва), Югорский государственный университет (г. Ханты-Мансийск). Вузы объединили свои ресурсные возможности и уникальные компетенции в разных предметных областях: экономика, управление, юриспруденция, информационные технологии и искусственный интеллект для реализации сетевых образовательных программ и совместных проектов.

Приоритетной задачей консорциума на ближайшую перспективу является развитие компетенций, необходимых для оптимального функционирования общества и постоянного повышения жизненного уровня в условиях цифровой экономики в парадигме непрерывного общего и профессионального образования применительно к системе координат «школа-СПО-ВУЗ-работодатель».

В рамках консорциума будут разработаны и реализованы уникальные сетевые образовательные программы, направленные на формирование сквозных цифровых и управленческих компетенций, в том числе в области искусственного интеллекта, в рамках реализации федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Светлана Ашмарина, ректор СГЭУ: «Каждый из участников консорциума обладает уникальной экспертизой в своей предметной области. Консолидация наших усилий, знаний, компетенций и ресурсов позволит реализовать подготовку высококвалифицированных специалистов различных профессиональных областей, которые обладают сквозными цифровыми и управленческими компетенциями и могут их успешно применять».

Роман Кучин, и.о. ректора Югорского государственного университета: «Межрегиональный консорциум будет работать в направлении цифровой экономики. Каждый из вузов обладает своими уникальными возможностями и консорциум — это отличный инструмент, с помощью которого мы будем друг друга дополнять, и достигнем новых результатов в этом направлении».

Александр Троицкий, врио ректора Государственного университета управления: «Консорциум объединил усилия вузов, которые призваны развивать различные компетенции. Я думаю, что решение задач, которые поставлены в рамках консорциума, позволит нам внести свой серьезный вклад в реализацию национальных проектов по цифровизации экономики и социальной сферы. Считаю, что наши вузы смогут предложить решения, которые в дальнейшем могут быть применены в образовательных программах на федеральном уровне»

Бари Хаиров, и.о. ректора Сибирского госуниверситета телекоммуникаций и информатики: «Безусловно между нашими вузами существует и стандартное взаимодействие, но, я думаю, что в рамках консорциума, соглашение о создании, которого мы подписали, наше взаимодействие станет более плотным. Думаю, что, объединив все те компетенции, которыми обладает каждый университет, мы сможем достигнуть большего синергетического эффекта»