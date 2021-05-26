От Москвы до Владивостока: СГЭУ объединил ведущие социо-экономические вузы в консорциум

Многие участники форума считают, что создание консорциума - историческое событие для сферы высшего образования

В СГЭУ продолжается форум «Мир в новой реальности: вызовы и возможности», объединивший ведущие российские университеты социально-экономического профиля, региональные институты поддержки и развития предпринимательства и инновационной деятельности и общественные организации.

Третий день мероприятия пришелся на День российского предпринимательства, 26 мая, что и задало ему тему. Проектная сессия была посвящена формированию региональной экосистемы молодежного предпринимательства. Главным итогом дня стало подписание декларации о создании консорциума, который и поможет создавать такую экосистему. В открывающем выступлении ректор СГЭУ Светлана Ашмарина подчеркнула, что в первую очередь речь идет о развитии молодежного предпринимательства в рамках федерального проекта «Исследовательское лидерство» и программы “Стартап как диплом”.

Инициатива создания консорциума поддержана АНО «Агентство стратегических инициатив», Министерством науки и образования РФ, Министерством экономического развития и инвестиций Самарской области.

Сессия проходила в смешанном, онлайн и оффлайн формате, благодаря чему к ней подключились участники из 40 регионов. “Одна из национальных целей Российской Федерации на сегодня — достойный труд и успешное предпринимательство, — отметил в своем выступлении директор департамента государственной молодежной политики и воспитательной деятельности Министерства науки и высшего образования РФ Денис Аширов. - До 30-го года предполагается увеличить численность самозанятых в сфере индивидуального предпринимательства с 4 процентов до 20, а именно до 25 миллионов человек. Другая задача — выявление и развитие научных, инженерных, предпринимательских талантов. Поставленных целей будет нелегко достичь без фундаментальных изменений в сфере образования”.

В свою очередь руководитель проектов Центра молодежных инициатив АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению проектов» Павел Орешников рассказал собравшимся о том, какие меры поддержки молодежного предпринимательства предлагает АСИ.

Консорциум — важный шаг к решению поставленных задач. Он объединит ведущие университеты социально-экономического профиля, региональные институты поддержки и развития предпринимательства и инновационной деятельности, общественные организации. В частности, присоединились к подписанию соглашения региональное отделение «Опоры России», «Деловой России» и «Центр инновационного развития и кластерных инициатив» - управляющая компания технопарка «Жигулевская долина»

“Консорциум уникален в своем роде, потому что позволяет объединить все круги, заинтересованные в развитии бизнеса на территории региона. - говорит председатель регионального отделения «Опоры России» Ирина Титова. - Это и вузы, и инфраструктура поддержки, и мы, региональные лидеры общественных объединений, предприниматели и сами студенты. Я чувствую, что сегодня начинается великое дело, и безоговорочно верю в его перспективы”.

«Любой предприниматель - это человек, который может рассчитывать только на себя, - продолжает ее мысль Вадим Некрасов, заместитель председателя реготделения еще одной общественной организации, “Деловая Россия”. - Мы делаем что-то с нуля, надеясь только на свои силы и не рассчитывая на помощь. Мы так привыкли. Но сейчас ситуация изменилась. Существует очень много институтов поддержки, хорошо работает система грантов. Теперь и высшее образование повернулось лицом к предпринимательству. Надеюсь, что новое поколение будет в большей степени готовым к бизнес-деятельности и ощутит в своих начинаниях мощную поддержку».

Александр Сергиенко - руководитель «Центра инновационного развития и кластерных инициатив», управляющей компании технопарка «Жигулевская долина», который подписал декларацию как представитель оператора поддержки инноваций, уверен, что 26 мая на форуме произошло событие федерального масштаба. “Мы давно вели сотрудничество со СГЭУ и взаимодействовали как академическая и практическая стороны, - прокомментировал он. - Теперь же мы с университетом предлагаем свою модель, которая поможет находить, развивать, укреплять ростки предпринимательства. Причем, не только в университете, но и на базе регионального оператора “Стартап как диплом”, нейтральной площадке. Программу мы будем тестировать в нашем регионе, а затем предложим на федеральном уровне”.

Присоединились к консорциуму и ведущие университеты социально-экономического профиля страны. Среди них Уральский государственный экономический университет. “Обмен опытом в этой сфере, взаимная поддержка, решение вопросов по распределению работ и ответственностей — это замечательная инициатива, с которой выступил Самарский государственный экономический университет, - говорит директор института менеджмента и информационных технологий НГУЭУ Александр Коковихин. - Мы с радостью ее поддерживаем и вступаем в консорциум. Уверен, вместе мы станем более серьезной силой, которая станет конкурентом, ведущим социально-экономическим международным вузам”.

Как отметил проректор по молодежной политике и проектной деятельности «Новосибирского государственного университета экономики и управления» Денис Обуховский, сейчас огромное количество сетевых объединений взаимодействий между регионами, структурами: «Очевидно, что информационные потоки необходимо объединять между собой, заниматься взаимообогащеением, поддержкой, обменом опытом. Поэтому подписание соглашения о консорциуме очень важно». Согласна с ним и заместитель проректора по учебно-воспитательной работе и научно-исследовательской работе «Владивостокского государственного университета экономики и сервиса Юлия Разумова: «Предпринимательские инициативы на сегодняшний день это один из основных треков развития университетов социально-экономического направления. Здесь конечно важен опыт других вузов, опыт взаимодействия с предпринимательскими структурами, с органами госвласти. Для университетов это совершенно новые треки. Сейчас меняется время, меняются требования и отношения вузов к предпринимателям. И обмен опытом это очень важная тенденция». Поддержал коллег директор проектного офиса «Государственного университета управления» Владислав Показаньев. По его словам, для того чтобы развивать мягкие навыки у студентов, необходимо обмениваться опытом и использовать практики не только своего, но и других университетов. «Мы должны быть вместе, в едином порыве, формировать единые стратегии развития. Это очень важно если мы хотим на выходе получить синергию в большом объеме», - подчеркнул Владислав Показаньев.

Форум «Мир в новой реальности» продлится в СГЭУ до 28 мая. Впереди — два дня, главной темой которых станет цифровизации в экономике.

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