Теперь и его мама на костылях: покалеченный на соревнованиях самбист из Самары так и не дождался помощи

Мать покалеченного на соревнованиях юного самбиста сама оказалась на больничной койке. Фото: личный архив героя публикации.

Жизнь юного самбиста Ильи Рудольфа из Тольятти – перспективного спортсмена, главной надежды молодежной сборной Самарской области, волею рока оказавшегося обездвиженным на больничной койке, сегодня превратилась в сплошную борьбу. Спортивные победы, радужные планы на жизнь – все закончилось 23 декабря 2017 года. Тогда Илья отправился на соревнования в Нижегородскую область. Ехал за медалями, а вернулся – на носилках. Во время борьбы паренек неудачно приземлился на ковер и получил травму позвоночника. Как результат - кома, полный паралич рук и ног, искусственная вентиляция легких, тяжелое состояние. И крест на всех жизненных планах.

Илья Рудольф был одним из самых перспективных самбистов Самарской области. Фото: личный архив героя публикации

Пообещали реабилитацию

Сегодня юноша каждый день и час упорно борется за право снова передвигаться на своих ногах. Рядом Ильей уже 3,5 года постоянно находится его мать Наталья - семья снимает небольшую квартирку в Москве, Илья каждый день ездит на занятия в центр Бубновского. Упорные занятия приносят результат – у паренька окрепли руки, он уже почти не лежит и все больше времени может проводить сидя или даже стоя. Сейчас особенно важно закрепить достигнутые результаты. Но для небогатой многодетной семьи Рудольф такая финансовая нагрузка непосильна – выручает лишь помощь неравнодушных земляков и сборы в социальных сетях. На благотворительном концерте в сентябре 2019 года поддержку пообещали и областные власти – выступая на сцене, губернатор Дмитрий Азаров заявил, что регион выделяет средства на целый месяц пребывания Ильи в одном из лучших специализированных реабилитационных центров столицы – «Преодоление». На эту поездку семья Рудольф возлагала огромные надежды – реабилитация могла быть стать серьезным шагом в лечении Ильи. Однако обещанной поездки до сих пор так и не случилось.

Поначалу с семьей действительно вышел на связь областной минздрав, начался процесс подготовки документов для поездки. Однако случилось ЧП – у Ильи в шее сломалась поддерживающая конструкция, жизнь молодого человека оказалась под угрозой. Парню срочно понадобилось сложнейшая операция, за которой последовало длительное восстановление. А когда организм Ильи восстановился после операции, выяснилось, что про обещанную поездку чиновники позабыли.

- Мы не смогли попасть на реабилитацию в 2019 году из-за срочной операции, потом застряли в Москве из-за коронавирусных ограничений – и параллельно Илья приходил в себя после операции, - рассказала журналисту «КП-Самара» мама покалеченного парня Наталья Рудольф. – Сейчас, спустя полтора года, сын готов к прохождению этой реабилитации. Мы обратились в минздрав, напомнили им про обещание губернатора. Нас попросили написать официальные письма, мы это сделали. Однако ответ получили странный. Нам предложили лечение в поликлинике по месту жительства и консультацию главного внештатного специалиста минздрава.

Сейчас Илья каждый день упорно занимается, чтобы снова научиться ходить. Фото: личный архив героя публикации

«Предлагают консультацию внештатного специалиста»

Кроме того, семье предложили дистанционную консультацию и озвучили возможность попасть на курс реабилитации в «Национальный реабилитационный центр» по ОМС.

- С целью выработки дальнейшей тактики лечения министерство готово провести Вам телемедицинскую консультацию с ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр «Лечебно-реабилитационный центр» Минздрава России при предоставлении медицинской документации, - говорится в официальном ответе минздрава Самарской области семье Рудольф (имеется в распоряжении редакции).

Такое предложение вызвало удивление у матери покалеченного на соревнованиях паренька.

- Не понимаю, для чего нам опять предлагают консультацию внештатного специалиста, - недоумевает Наталья. - Для чего? Ведь это неэффективно для Ильи, этот центр предназначен для реабилитации тех, кто может сам себя обслуживать, а Илья не может, его состояние более тяжелое. Мы не отказываемся от реабилитации по ОМС. Но для нас оптимально подходит центр «Преодоление», и губернатор пообещал нам поездку туда….

Без помощи неравнодушных людей реабилитация юноши была бы невозможной. Фото: личный архив героя публикации

«Это врачебная тайна»

«КП-Самара» отправила запрос в минздрав Самарской области с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию. Однако из ведомства пришел ответ, что все сведения о перспективах реабилитации Ильи составляют врачебную тайну. После запросов из «КП-Самара» с Натальей Рудольф связались представители минздрава, запросили выписки из истории болезни Ильи, пообещав связаться с центром «Преодоление», однако спустя месяц ситуация не сдвинулась с мертвой точки. Тем временем новое несчастье произошло уже с мамой Ильи – она вывихнула эндопротез тазобедренного сустава и сама оказалась на костылях.

- Я мыла полы, пока Илья был на занятиях, - рассказала женщина журналисту «КП-Самара». - Неудачно нагнулась, что-то хрустнуло, нога подкосилась - и больше я встать не смогла. Благо скорая приехала быстро. Но теперь мне предстоит провести на костылях два месяца. Я себе помочь не могу, а Илье - тем более. Как кстати была бы сейчас обещанная реабилитация!

«Комсомолка» будет следить за развитием событий.

Помочь Илье Рудольфу можно здесь

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