Погода на День России в Самаре 12 июня 2021 года: дождь может испортить праздник

Большая часть Дня России точно будет пасмурной Фото: Архив "КП"

Как минимум плохая погода на День России в Самаре 12 июня 2021 способна повлиять на успех красивых праздничных мероприятий “Волгафеста” — концерт симфонического оркестра на Волге и секретного события, которое должно состояться в декорациях заката. Увы, пока прогноз погоды заставляет волноваться за все, что будет проходить под открытым небом.

Приволжское УГМС сообщает о вероятности гроз в будни перед Днем России, и суббота может не стать исключением. Метеорологи называют характер погоды в Самаре неустойчивым, что связано со влиянием малоподвижного южного циклона. Гидрометцентр России оценивает вероятность выпадения осадков 12 июня в 83 процента. При этом будет сравнительно тепло — воздух предположительно прогреется до 24 градусов тепла днем и до 16 градусов в ночь на воскресенье.

Прогноз “Яндекса” чуть более оптимистичен. Он говорит о том, что весь день 12 июня будет пасмурно, а небольшой дождь начнется лишь ночью. Ветер ожидается слабый, а температура воздуха — комфортная, до 23 градусов тепла днем. Gismeteo напротив предполагает, что возможность грозы сохранится ко Дню России. Но если она и случится, то утром, а осадков выпадет совсем немного. Там, где другие прогнозы обещают почти штиль, Gismeteo предупреждает о довольно интенсивном ветре 5-10 м/c.

По состоянию на 8 июня все синоптики сходятся лишь на том, что погода на День России в Самаре будет теплой. О том, следует ли всерьез ожидать дождя, “Комсомолка” напишет сразу после того, как метеорологи Приволжского УГМС предоставят более актуальную информацию.

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