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Происшествия9 июня 2021 15:55

Услышала крик и отпустила ребенка: что сказала на допросе мать, уронившая дочку с шестого этажа в Самаре

Анна Р. сама вызвала скорую помощь для своей дочери, упавшей с шестого этажа, но врачи уже не могли ничем помочь
Михаил ГОРЮНОВМихаил ГОРЮНОВ
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Подозреваемая уверяет, что просто хотела наказать ребенка за поведение

Подозреваемая уверяет, что просто хотела наказать ребенка за поведение

Фото: соцсети

Проблемы с работой

Самарские следователи продолжают разбираться в обстоятельствах жуткой трагедии, которая произошла утром 8 июня у дома № 50 Б на 3-м проезде в Самаре. Там погибла трехлетняя Настя, которую уронила с шестого этажа ее мама Анна Р. Журналистам «Комсомолки» стали известны подробности ЧП. Он них правоохранителям рассказала сама подозреваемая.

Во время опроса девушка объяснила, что на 3-м проезде она живет на съемной квартире вместе с дочерью. Заселилась семья туда в июне 2020 года. С трудоустройством у Анны были проблемы, поэтому ей приходилось заниматься оказанием интим-услуг за деньги.

Трагедия разыгралась в доме № 50 Б на 3-м проезде

Трагедия разыгралась в доме № 50 Б на 3-м проезде

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прописана задержанная в Мелекесском районе Ульяновской области. Жила она некоторое время в Димитровграде, не работала, имеет среднее образование — училась на медика. В 2018 году ее несколько раз привлекали к административной ответственности за злоупотребления алкоголем в общественных местах. С отцом дочки Анна отношения не поддерживала.

Разбудила дочь и хотела воспитывать

— Из показаний следует, что 7 июня, накануне преступления, примерно в девять вечера Р. уехала в ночной клуб «Метелица». Девочку она оставила одну на всю ночь, — рассказывает «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией.

Уже ближе к семи утра 8 июня Анна вернулась домой. Она была пьяна, это видно и по камерам, установленным на подъезде. Настя на момент возвращения матери еще спала.

— Подозреваемая решила ее разбудить, чтобы та сходила в туалет. Ребенок проснулся и, по словам матери, начал капризничать и не слушаться, — следует из опроса. — Мать схватила ее за руку и потянула на балкон.

Окно было открыто, Анна, решив напугать Настю, подняла ее и на вытянутых руках вытащила за оконную раму. Видео, на котором девочки кричит «Мама, я боюсь! Пожалуйста не надо!» облетело весь интернет:

— В какой-то момент злоумышленница почувствовала, что девочка начала выскальзывать из рук. Затем она услышала, как кто-то с улицы крикнул: «Держи ее!» В этот момент малышка выскользнула и упала на асфальт.

Горе-мать выглянула из окна и, увидев, что случилось страшное, побежала на улицу. Она взяла дочку на руки, поднялась с ней в квартиру и сразу же вызвала скорую помощь. Медикам лишь оставалось лишь констатировать смерть.

Девочка всегда выглядела опрятно

В полицию обратились как врачи, так и очевидцы. Молодой парень, проживающий в этом доме, проснулся от криков на улице, выглянул в окно и заметил, как лежит маленький ребенок, а вскоре за ним выбегает какая-то женщина и заходит вместе с телом в первый подъезд. Очевидец позвонил по номеру 112 и сообщил об увиденном.

Соседи семьи, оказавшейся в эпицентре этой жуткой ситуации, отмечают, что Настя ходила в детский садик рядом с домом, всегда чисто и опрятно одетая. Посещала его регулярно, ее всегда забирала мама. В алкогольном опьянении Анну видели немногие — большинство с ней просто незнакомы.

Ребенок всегда был опрятным и ходил в детский садик

Ребенок всегда был опрятным и ходил в детский садик

Фото: соцсети

На учетах семья не состояла. Погибшая была прикреплена к Самарской областной детской клинической больнице. Каких-либо болезней у нее не было. Что касается Анны, то она заявила, что у нее со здоровьем некоторые проблемы есть.

Напомним, что по факту убийства возбуждено уголовное дело. Анна Р. задержана. В ближайшее время ее могут арестовать на два месяца. Следствие будет ходатайствовать именно об этом «Комсомольская правда» следит за развитием событий.

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