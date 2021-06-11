«Ангелочка похоронили по-человечески»: с погибшей в Самаре трехлетней девочкой простились в Ульяновской области

На месте гибели девочки организовали мемориал Фото: Михаил ГОРЮНОВ

10 июня в рабочем поселке Новая Майна в Мелекесском районе Ульяновской области похоронили трехлетнюю Настю Р. Девочка погибла в Самаре рано утром 8 июня. Ее выронила с шестого этажа дома № 50 Б на 3-м проезде 23-летняя мама Анна Р., которая сейчас арестована за убийство ребенка.

Тело малышки забирали из самарского морга на улице Тухачевского ее прабабушки. Они до сих пор шокированы случившимся, как и многие, кто слышал о трагедии. Люди даже объявили о сборе средств для организации прощания. По информации из соцсетей, перечислено родственникам Настеньки было более 100 тысяч рублей. Деньги, которые остались, будут использованы в благотворительных целях.

Анна любила дочку, но не сберегла ее Фото: соцсети

— Ангелочка похоронили по-человечески. Это самое главное. Спасибо всем, кто помогал. Всем спасибо за добрые слова. Произошедшее задела всех за живое. На этой прощальной церемонии люди не сдерживали слез, — рассказала «КП-Самара» знакомая семьи Р. Татьяна Петрова (личные данные изменены).

Те, кто пришли попрощаться с Настенькой, вспомнили и про подозреваемую в ее убийстве. У Анны Р. была не самая лучшая репутация, она сама воспитывалась в сложных условиях, но девушке пытались помочь:

— У нее и мать вела своеобразный образ жизни. Ане пытались помочь, когда она еще была студенткой, но она не слушала ни психологов, ни преподавателей, ни ровесниц. Хотела стать независимой. Ей нравилась такая жизнь.

Накануне горе-мать арестовали на 2 месяца. Ей вменяют часть 2 статьи 105 УК РФ, за которую грозит до 20 лет лишения свободы.

По версии следствия, 8 числа Анна вернулась домой с ночного клуба «Метелица» в пьяном виде и начала будить дочь, чтобы сводить ее в туалет. Девочка, всю ночь находившаяся в квартире одна, проснулась и начала капризничать. Мама решила ее проучить, взяла на руки, вытащила из окна и не смогла удержать. Крики напуганного ребенка слышал весь двор.

Анна Р. арестована на два месяца Фото: Соцсети

Сейчас на месте гибели Насти стихийный мемориал. Туда несут цветы и игрушки. На входе в подъезд кто-то написал «Ангел».

Расследование преступления продолжается. «Комсомольская правда» следить за развитием событий.

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