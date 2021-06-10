В Самаре заключили под стражу мать, которая уронила свою дочь из окна шестого этажа

Горе-мать будет ждать приговора суда под стражей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Громкая история, которая произошла в Самаре 8 июня 2021 года, начинает подходить к логическому завершению. Горе-мать, которую обвиняют в убийстве своей малолетней дочери, заключили под стражу.

- В настоящее время, судом по ходатайству следствия в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Самарской области.

Напомним, ЧП произошло рано утром 8 июня 2021 года на улице 3-й проезд, 50б. 23-летняя Анна Р. пришла домой под утро из ночного клуба в нетрезвом состоянии. Молодая мать решила заняться воспитанием своей дочери и вывесила ребенка из окна квартиры на шестом этаже, держа за майку. В какой-то момент ткань не выдержала и трехлетняя девочка разбилась насмерть об асфальт.

В настоящее время в СК возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство малолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии». Расследование продолжается.

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