Строительство церкви и детского центра у Ботанического сада в Самаре приостановлено

Пока строительные работы на площадке приостановлены Фото: Ольга НОВИКОВА

В Самаре приостановили строительство церкви и детского епархиального центра на бывшей территории Ботанического сада, против возведения которого часть горожан создала петицию. Об этом стало известно на заседании арбитражного суда 15 июня. С иском о привлечении Самарской епархии к административной ответственности за нарушения обратилась Государственная инспекция строительного надзора (ГИСН) Самарской области. Журналист «КП-Самара» побывала в суде и выяснила, в чем суть разбирательства.

Стройка без разрешения возмутила горожан

История со строительством церкви на территории, ранее принадлежавшей Ботаническому саду, всколыхнула Самару в конце марта 2021 года. Тогда жители соседнего микрорайона заметили, что часть забора сада перенесли, участок оградили забором и пригнали строительную технику. Через дворы поехали груженые КАМАЗы, на площадке принялись рыть котлован. Инициативные горожане не поленились выяснить, что строительство начала Самарская епархия, и в скором времени здесь должна появиться церковь. Также активисты обнаружили, что разрешение на строительство у епархии на данный момент отсутствует. Самарцы не только создали петицию, но и попросили у властей и прокуратуры проверить правомерность выделения земельного участка из состава Ботанического сада и предоставления его в пользование церкви.

Позже выяснилось, что участок действительно ранее выделили из состава Ботанического сада и предоставили в пользование Самарской епархии. Представители церкви объяснили, что помимо храма здесь планируется возведение детского образовательного центра с бесплатными кружками и секциями. В середине апреля фундамент будущего здания освятил митрополит Самарский и Сызранский Сергий. Однако разрешение на строительство на тот момент у епархии по-прежнему отсутствовало.

Дело о привлечении к административной ответственности рассматривается в суде Фото: Ольга НОВИКОВА

«Это строительные работы»

Как заявила в суде представитель ГИСН, 26 апреля комиссия инспекции выехала на место проведения работ с проверкой.

- Во время проверки выяснилось, что Самарская епархия русской православной церкви ведет строительство капитального объекта, земельный участок предоставлен на основании заключенного с Росимуществом договора безвозмездного пользования, - рассказала представитель ГИСН. – На 26 апреля на площадке проводились работы по выкапыванию котлована и бетонированию фундамента. Эти работы мы квалифицируем как строительные. В то же время на момент проведения проверки разрешение на строительство у епархии отсутствовало. Об этом был составлен протокол об административном правонарушении по части 6 статьи 19.5 КоАП РФ, которая предусматривает, в том числе, приостановку строительных работ на 90 суток.

«Не внесли изменения в назначение земли»

Представитель Самарской епархии заявил в суде, что разрешение на строительство храма и детского центра до сих пор не получено.

- Все документы находятся в горадминистрации, - отметил он. – Разрешение было практически готово, находилось уже «на выходе», однако выяснилось, что в Управлении Росреестра вовремя не внесли новых, измененных данных о назначении бывших земель Ботанического сада. Из-за этого выдача разрешения на строительство задерживается. Но в настоящее время мы приостановили работы по возведению объекта – до получения разрешения на строительство.

Из-за отсутствия некоторых документов судебное заседание отложили на две недели.

«Комсомолка» будет следить за развитием событий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Развозят грязь и шумят»: в Самаре в Ботаническом саду строят церковь, КамАЗы едут прямо через дворы жилых домов

Жители микрорайона возмущены большегрузами под окнами и сокращением территории зеленых насаждений (подробности)

Разрешения пока нет, но КамАЗы по двору уже не едут: в Самаре освятили фундамент епархиального центра у Ботанического сада

В епархии уверяют, что скоро здесь вырастет центр дополнительного образования для детей, но часть горожан создала петицию с требованием не допустить строительства (подробности)