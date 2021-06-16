Кондитер из Самарской области испекла торт для королевы Елизаветы II

Алена создавала торт по фотографиям Елизаветы II в молодости. Фото: Личный архив героя публикации

Жительница села Шигоны Самарской области испекла торт для Елизаветы II. Свой шедевр кондитерского искусства она приготовила в рамках международного конкурса, посвященного юбилею королевы. До финала дошли лишь 28 кондитеров, из России всего трое: из Москвы, Питера и … Самарской области. Журналисту КП-Самара кондитер из глубинки рассказала, как добилась такого успеха.

Алена Некрасова приготовила торт на день рождения своего племянника, родственники оценили её произведение искусства. После дебюта авторские торты стали традицией в её семье. Кондитерскими изделиями были удивлены не только в кругу родных. Сарафанное радио быстро сработало, и у девушки начали появляться заказы. Перфекционизм Алены Некрасовой подталкивал ее к созданию уникальных тортов. Девушка подходила к делу с ответственностью и творчеством.

Алёна видит красоту в деталях, поэтому она продумывает каждую фигуру до мелочей. Фото: Личный архив героя публикации

- Я для себя строгий судья, мне важно, чтобы все было утонченно и четко. Если мне не нравится, то я так не оставлю, буду делать заново, пока не останусь довольной. Для меня важно качество и оригинальность.

Кондитер искала идеи для торта на девичник подруги и увидела инстаграм-страницу профессионального кондитера Марии Маграт.

- Я поинтересовалась: не будет ли Мария делать мастер-класс по приготовлению торта, который мне понравился?На тот момент она не обучала людей. Но потом написала мне о мастер-классе, - вспоминает Алена. - Мария поинтересовалась как давно я пеку торты и отметила высокий уровень моих работ.

Мария Маграт отправили девушке из Самарской области приглашение для участия в коллаборации. После этого пришло официальное письмо из Великобритании с условиями конкурса.

- Я сначала не верила, очень сильно волновалась, неужели это всё происходит со мной! - рассказывает о важном событии кондитер.

Приготовление торта длилось два дня, девушка показала свой профессионализм. Алена искала фотографии королевы в интернете и делала слепки, добиваясь портретного сходства. И у нее все получилось! Внутри торта шоколадный ганаш, торт со временем высохнет, и Алена сохранит его на память.

Торт - портрет молодой Елизаветы II Фото: Личный архив героя публикации

- Я искала фотографии королевы в молодости, важно было найти разные ракурсы, обращала внимание на её платья, хотелось добиться максимальной схожести.

Из 83 человек со всего мира в финал попали 23 человека. Наша землячка стала одной из лучших.

Девушка готовит торты по традиционным рецептам из книг по кондитерскому мастерству 50-х годов прошлого века. Пропитавшиеся коржи, как у наших бабушек, сочная начинка — вот он успех идеального вкуса. Однако девушка не все берет из рецептов:

- Семья является моим вдохновением. На день рождения своей дочери я приготовила крем, это было импровизацией. Свой рецепт назвала в честь именинницы «Александрия».

Вдохновением для Алены является ее семья. Фото: Личный архив героя публикации

Девушка в начале профессионального пути не посещала мастер-классы, она смотрела видео в интернете и даже думала начать вести блог на YouTube. Однако улыбки клиентов важнее, Алена решила посвятить время готовке для заказчиков, а не для видеороликов.

Кондитер планирует запустить курс по готовке, хочет делиться рецептами и передавать свой опыт начинающим, обучать их и наставлять.

Кондитер планирует запускать курс по готовке, она хочет передавать свои рецепты начинающим, обучать их и наставлять. Фото: Личный архив героя публикации

Наша героиня успевает быть профессионалом, заботливой мамой и женой. Сейчас Алена собирает заказы на месяц вперед, рабочий день девушки строго расписан:

- Я распределяю заказы по дням. Например, кексы готовлю во вторник, торты в среду. Если я не успеваю, то готовлю ночью, дети и муж уезжают к бабушке, чтобы не отвлекать меня, на праздники у меня всегда есть работа. Мне нравится радовать людей, делать торты для праздничного стола.

Алена Некрасова вспоминает, что в начале кондитерского пути было трудно, возникали мысли вернуться на прежнее место работы. Знакомые постоянно напоминали о том, что готовка - лишь хобби, а профессия в налоговой службе имеет перспективы и статус.

- Начинающим кондитерам я советую верить в себя, учиться и только учиться, познавать новое, находить интересные идеи. Главное - не опускайте руки и идите вперед, - наставляет Алена.