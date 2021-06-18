Чтобы зимой было тепло: самарцы сами могут проверить, готов ли их многоквартирный дом к зиме

Сотрудники управляющих компаний и ТСЖ должны приготовить дом к зиме. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Лето - это самая жаркая пора для ремонта теплосетей и ТЭЦ. Чтобы будущая зима была теплой и прошла без ЧП, теплоэнергетики спешат заменить ветхие сети на новые, обновить оборудование и провести профилактические работы. На счету каждый день, а иногда и каждый час. Однако не только от масштабных работ на улице зависит тепло в домах горожан в предстоящей сезон снега и стужи. Значительную работу должны проделать сотрудники управляющих компаний и ТСЖ. Ведь именно от их работы зависит, сможет ли многоквартирный дом принять тепло, что пришло к нему по тепломагистрали, и распределить между квартирами. А, может, большая часть тепловой энергии уйдет в никуда?

В зоне ответственности УК и ТСЖ

Внутридомовое оборудование должно быть готово к зиме не меньше крупных магистралей. Эта забота как раз и лежит на плечах управляющей компании и товарищества собственников жилья.

- После завершения отопительного периода мы, как ресурсоснабжающая организация, передаем рекомендации по подготовке к будущей зиме. Они типовые и основаны на отраслевых требованиях. В числе основных подготовительных мероприятий, что должны проводиться ежегодно: промывка, опрессовка, проверка узлов учета, сужающих устройств, работы регуляторов. К сожалению, часто бывает так, что в сентябре мы сталкиваемся с тем, что далеко не все эти мероприятия выполняются качественно, - отметил директор Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов и добавил, что выполнение этого комплекса задач контролирует администрация муниципалитетов и тепловая инспекция «ЭнергосбыТ Плюс».

Кстати, в домах, которые подготовили к зиме, как правило, нет жалоб на температуру воздуха в квартирах. Отражается это и в квитанциях. Суммы в них ниже за счет применения в домах энергосберегающих технологий. Экономия по дому в год может составить до 25%.

- Проверить, как идет подготовка многоквартирного дома к зиме, может каждый житель. Кроме того, мы считаем, что контроль жителей в этом вопросе просто необходим. Важно уточнить в УК или ТСЖ, как именно идет подготовка, в какой период проводится промывка и опрессовка, - добавляет Григорий Чернов.

Как подготовить многоквартирный дом к зиме обсудили на круглом столе Фото: Евгения ВАСИНА

Подготовка жилого фонда к новому отопительному сезону продолжается с июня по август. Теплоэнергетики очень просят не откладывать все на последний месяц, ведь уже в сентябре дома должны быть готовы принять тепло.

Ответственных наградят

Третий год подряд самых ответственные ТСЖ и УК получают от теплоэнергетиков приятные подарки, в числе которых детские площадки, сертификаты на покупку полезного инвентаря и не только.

- В 2019 году в нашей акции было 37 участников, в 2020 году число желающих побороться за главные призы стало в два раза больше. Надеемся, что в 2021 году частников еще прибавится. Целей у акции несколько: во-первых, поддержать ответственные УК и ТСЖ, мотивировать их качественно выполнять свои обязанности в части подготовки к отопительному сезону и работе с должниками. Во-вторых, выстроить с ними продуктивный диалог, получить обратную связь.

В этом году акция стартует 18 июня, подать заявку можно через сайт или в офисе обслуживания. Лучшие ТСЖ и УК будут выбирать по нескольким критериям: отсутствие долгов за поставленные ресурсы, 100% готовность к зиме, наличие работоспособных приборов учета и наличие приборов учета в квартирах. Важно также применение энергосберегающих технологии. Итоги подведут в конце сентября. В числе победителей прошлых лет Управляющая компания № 1 из Тольятти.

- Спасибо «ЭнергосбыТ Плюс» за такую акцию. В 2019 году получили в подарок детскую площадку на радость всем жителям. Установили ее в сентябре прошлого года. Место для установки выбирали вместе с жителями. Мы оплачиваем потребленные ресурсы в три организации, но только одна проводит такой конкурс, - рассказал директор управляющей компании №1 в Тольятти Владимир Морозов. - У нас в обслуживании 145 многоквартирных домов. К отопительному сезону готовимся все лето. Работаем активно с должниками, общаемся с каждым лично. Подадим заявку и в этом году.

До 18 июля 2021 года все желающие могут направить заявку в конкурсную комиссию по электронному адресу samara@esplus.ru. Конкурс проводят в два этапа. По итогам первого, который завершится 20 сентября, утвердят шорт-лист лидеров. На втором этапе энергетики составят рейтинг и к концу ноября определят победителей.

Платит авансом выгодно

Подарки от теплоэнергетиков могут получить не только УК и ТСЖ, но и ответственные граждане. Так, компания «ЭнергосбыТ Плюс» запустила акцию «На дачу без долгов». Тех, кто заплатят авансом за услуги горячего водоснабжения и отопления за все летние месяцы, ждут приятные сюрпризы и ценные призы.

Борьба с долгами продолжается

- На начало июня 2021 года долги ТСЖ и УК Самарской области перед АО «ЭнергосбыТ Плюс» за горячую воду и отопление превысило 4 миллиарда рублей, долги жителей, кто находится у нас на прямых договорах (а таких более 550 тысяч) - 2,3 миллиарда рублей, - отметил директор по продажам АО «ЭнергосбыТ Плюс» Юрий Рябов.

Работа с должниками ведется постоянно. Злостные неплательщики из числа ТСЖ и УК могут лишаться лицензии, а руководители или учредители их могут быть привлечены к административной и даже уголовной ответственности. Для простых граждан предусмотрена возможность рассрочки. Для тех, у кого долг менее 50 тысяч рублей, а период неоплаты менее полугода, предусмотрена упрощенная система. Так что с этими лучше не затягивать. Кстати, из-за долгов в сфере ЖКХ человека могут не выпустить за границу или наложить на него ограничения на регистрационные действия с имуществом, например, с автомобилем.

- Мы всегда готовы пойти навстречу клиентам, оформить соглашение на регистрацию долга. Если долг более 50 тысяч рублей, такие ситуации рассматриваются индивидуально, решение всегда можно найти.

Как не оказаться в должниках в ресурсоснабжающей организации знает председатель ТСЖ «У озера-2» в Самаре Михаил Тахтаркин. Их товарищество в прошлом году также было отмечено в конкурсе, который проводила компания «Т Плюс».

- Мы создали резервный фонд, из которого частично и покрываем долги жителей за предоставленные ресурсы, - отметил Михаил Тахтаркин. – В конкурсе мы участвовали в 2018 году и получили сертификат на покупку инвентаря. У нас 155 квартир, 1,5 миллиона долгов жильцов, но с ресурсниками мы расплачиваемся вовремя. Правило у нас простое: получил – заплати.

Читайте также:

«Спасибо, что платите»: «Т Плюс» и «ЭнергосбыТПлюс» подарят самарцам детские площадки

В регионе проходит конкурс «Лучшие управляющие компании и ТСЖ» (Подробнее)

Еще в одном самарском дворе появилась детская площадка от теплоэнергетиков

За ответственное отношение к потреблению ресурсов и своевременную оплату платежей ТСЖ 51 получило щедрый подарок (Подробнее)