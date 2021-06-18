Полмиллиона под прикрытием: в Самаре бывшего судью обвиняют в получении взятки

Ивану Ежову вменяют получение взятки в крупном размере Фото: Александра БУДАЕВА

18 июня в Самаре начали рассматривать громкое уголовное дело в отношении судьи в отставке Ивана Ежова. Он стал первым судьей в регионе, кого сотрудники ФСБ заподозрили в коррупции. А на скамью подсудимым попал последним из коллег, которым предъявили аналогичные обвинения. Все дело в том, что стаж работы Ежова в судебной системе составляет 16 лет, он много с кем знаком, и в Тольятти и Ставропольском районе, где он жил и работал, никто просто не брал на себя такую ответственность. В итоге после нескольких месяцев разбирательств, кому «достанется» это дело, его передали в Самару – в Красноглинский районный суд.

Версия следствия

Следователи считают, что Ежов попросил один миллион рублей за вынесение «мягкого» приговора по уголовному делу Назима Сеидова, которое было у него в производстве. Изначально Сеидова обвиняли в вымогательстве, и ему «светило» от 7 до 15 лет колонии. В итоге Иван Ежов признал его виновным всего лишь в самоуправстве, за что от уголовной ответственности Сеидова освободил и назначил ему судебный штраф 20 тысяч рублей.

Силовики считают, что все это произошло не просто так: у Сеидова и Ежова был общий знакомый – некто Алиев, вот ему-то судья якобы и заявил: за услугу хочу благодарность – миллион рублей. Алиев передал эти слова Сеидову, тот на все согласился, но сделка в итоге сорвалась:

Иван Ежов работал в Тольятти, но судят его в Самаре Фото: Александра БУДАЕВА

- Осознав незаконный характер действий Ежова, Алиев и Сеидов 12 марта 2019 года обратились с заявлением в Управление ФСБ России по Самарской области, - огласил сегодня обвинительное заключение прокурор Александр Канаев.

В итоге 13 марта Алиев пришел в дом к Ежову не только с деньгами, но и со спецаппаратурой, которая фиксировала все происходящее. После получения 550 тысяч рублей судью Ивана Ежова задержали сотрудники УФСБ России по Самарской области.

Подстава?

Иван Ежов в суде держался достойно, версию обвинения выслушал спокойно, после чего заявил, что вину не признает:

- Дело в отношении меня сфальсифицировано сотрудниками правоохранительных органов с участием свидетеля Алиева, - заявил Иван Ежов. – Алиев, между прочим, сам причастен к противоправной деятельности – посредничеству во взяточничестве должностным лицам различных структур.

Какие доказательства защита выдвинет в пользу своей версии, пока не ясно. Сегодня суд допрашивал свидетелей гособвинения – оперативника и эксперта ФСБ, которые участвовали в спецоперации против Ежова.

Судья в отставке считает, что уголовное дело в отношении него сфабриковано Фото: Александра БУДАЕВА

Силовые методы

Валерий Александрович, в частности, подтвердил, что был у дома судьи Ежова в селе Ташла и видел, как того задержали у ворот и надели на него наручники.

- Я оказывал сопротивление? Почему применили спецсредство? - поинтересовался подсудимый.

Опер лишь плечами пожал: мол, кто ж его знает, в самом задержании не участвовал, должен был оперативно «перекинуть» данные с записывающих устройств на диски, тем и занимался.

Второй свидетель – эксперт, который обрабатывал деньги спецсредством «Тушь». Он тоже про обстоятельства задержания судьи мало что мог сказать, потому что отвечал за то, чтобы взятка «пометила» руки коррупционера.

Вот только старательно обработанные 550 тысяч рублей Алиев кинул в подставку для зонтов – якобы ему так велел Ежов. Брал ли судья их в руки – большой вопрос. Следствие считает, что брал, а «под прикрытие» зонтов отправил их в целях конспирации.

- Руки Ежова обработали специальным аэрозолем, который должен был «подсветить» следы препарата «Тушь» в лучах ультрафиолета, - рассказал эксперт ФСБ. - Насколько я помню, свечение было на одном пальце Можно было взять смывы с рук, чтобы определить, касался ли он купюр, но Ежов отказался.

Дело Ивана Ежова обещает быть весьма интересным, потому что подсудимый намерен защищаться всеми возможными средствами – какие тайны он при этом откроет суду, покажет время.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

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