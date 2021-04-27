«И тут появляется ФСБ»: самарские полицейские рассказали, как «копали» под пристава и едва не поймали судью

Бывший судья Михаил Бурцев не признает вину Фото: Александра БУДАЕВА

В Кировском районном суде уголовное дело по обвинению бывшего судьи в коррупции начали рассматривать «с огоньком». Напомним, Михаила Бурцева обвиняют в получении 250 тысяч рублей за удовлетворение ходатайства об УДО, которое поступило в Волжский районный суд 3 октября 2019 года от Александра Мукоедова. Стороны по делу воспринимают все близко к сердцу, и судье то и дело приходится, тяжко вздыхая, и разрешать своим веским решением пылкие препирательства.

Переговоры

Александр Мукоедов – сын местного нефтяного «королька», по слухам, построившего бизнес на незаконных нефтеврезках. Отец семейства давно умер, а сыновья отцовскую империю активнее делят, чем развивают. Александр из борьбы некоторое время выбыл и уехал мотать срок за то, что убил сторожа из автосервиса в Кинеле.

- Отбыв две три срока, Мукоедов связался с Альфией Гениятовой. Она, хоть и работала судебным приставом, но позиционировала себя в качестве человека, который «может решать вопросы» в Волжском районном суде, - озвучила сегодня версию следствия гособвинитель Анастасия Коганова. – Гениятова действительно связалась с судьей Волжского районного суда Михаилом Бурцевым и озвучила суть вопроса. Тот понял, что формальные основания для УДО есть и решил этим воспользоваться. За свои услуги он запросил 500 тысяч рублей, Мукоедов согласился.

Гособвинение по делу поддерживает прокурор отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры Самарской области Анастасия Коганова Фото: Александра БУДАЕВА

3 октября 2019 года ходатайство «сидельца» поступило в Волжский районный суд, распределял дела тогда Михаил Бурцев. Он сообщил Гениятовой, что дело у него, та связалась с Мукоедовым, который дал «добро» на передачу денег.

9 октября Гениятова получила полмиллиона рублей и приехала в суд. По версии следствия, она решила передать Бурцеву половину суммы сейчас, половину – после вынесения решения об УДО. И вот тут начинается самое интересное. На ее задержание одновременно приехали МВД и ФСБ. Добычу пришлось делить.

Неожиданная встреча

- В сентябре 2019 года к нам поступила информация о том, что судебный пристав Альфия Гениятова может быть замешана в коррупционных схемах, мы получили разрешение суда на прослушку ее телефонных переговоров и выяснили, что она обсуждает с неким Мукоедовым, как ему выйти по УДО и что для этого нужно 500 тысяч рублей. Все следы вели в Волжский районный суд, где единственным контактом Гениятовой был судья Михаил Бурцев, - рассказал сегодня в суде старший оперуполномоченный по особо важным делам 6-го отдела областного УЭБ и ПК Сергей И.

По словам полицейского Сергея, ни он, ни его коллеги, не знали, что к зданию суда приедут опера из ФСБ Фото: Александра БУДАЕВА

Полицейские «подслушали», что передача денег запланирована на 9 октября, спланировали операцию, провели ее блестяще. Едва Гениятова зашла в здание суда, как к ней подошел опер Сергей, поинтересовался, зачем она приехала, а когда побледневшая пристав стала спешно придумывать отговорки, вежливо, но твердо вывел ее из суда от проследовал вместе с ней в близлежащий двор с традиционным «Гражданочка, пройдемте».

Там у невзрачной машины их уже ждали коллеги Сергея и понятые. Гениятова окончательно стушевалась, выдала деньги, телефон и заявила: не губите, миленькие, виновата, несла взятку судье, готова сотрудничать.

И вот тут появились чекисты. Их появление стало абсолютной неожиданностью для всех.

Подвели судью под статью

- У меня была команда «сверху» проверить информацию о противоправной деятельности судьи Бурцева, - заявил в суде ФСБшний Дмитрий Игоревич. – Я приехал к суду, момент задержания Гениятовой не видел, мне она в общем-то была неинтересна. Я появился там, чтобы задать вопрос про Бурцева. Представился ей, спросил, кому предназначались деньги. Она ответила, что судье, после чего ей предложили написать заявление, и она согласилась.

Альфия Гениятова везла деньги в подарочном пакете Фото: кадр с оперативного видео

Интересно, что в полицейских протоколах об этом, судя по всему нет ни слова. Опер Сергей лишь пожимал плечами: а зачем? Заявление же не нам писали, вот в протоколе я об этом и не упомянул.

Пока полицейские «оформляли» Гениятову, ФСБшник Дмитрий Игоревич оперативно съездил в Управление, забрал оттуда все необходимые для проведения операции по задержанию судьи разрешения, плюс взял деньги для оперативного эксперимента, средства для негласного наблюдения, двух понятых и коллег в помощь. Примерно через час-полтора он вновь был на другом конце города – у здания Волжского районного суда, где собирались брать с поличным судью Бурцева.

Странности дела

Интересно, что купюры, которые собирались передавать судье в качестве взятки, не стали обрабатывать специальным раствором (это заняло еще бы минут 30-40, Дмитрий Игоревич решил, что на это нет времени). С видеокамерами тоже решили «не заморачиваться». В итоге деньги на столе судьи действительно нашли, вот только позиции защиты в этом деле довольно сильны:

Судье Дмитрию Ситникову то и дело приходилось вмешиваться в споры между сторонами по делу Фото: Александра БУДАЕВА

- На мой взгляд, очевидно, что деньги Бурцеву подбросила Гениятова: изначально она хотела присвоить деньги Мукоедова, но неожиданно была задержана. Она испугалась ответственности за мошенничество и мести со стороны Мукоедова, поэтому и сказала, что несла деньги Бурцеву, - считает адвокат судьи Дмитрий Тараборин. – В деле нет аудиозаписей, на которых с Бурцевым обсуждались бы деньги. Нет и видео передачи денег. Купюры не помечены спецраствором, а на упаковке, в которой лежали деньги, нет отпечатков пальцев моего клиента. Потому что он к ним и не прикасался. Все это дело строится на показаниях Гениятовой, которая «спасала» саму себя.

К слову, спастись Гениятовой в итоге не удалось. За посредничество во взяточничестве ее приговорили к трем годам колонии общего режима. Условно-досрочное освобождение Александра Мукоедова тоже «не задалось» - за дачу взятки ему вынесли новый приговор, так что на ближайшие семь с половиной лет ему обеспечено пребывание в колонии особого режима. Разумеется, если он опять е попробует выйти по УДО.

Чем это дело закончится для бывшего судьи Михаила Бурцева, пока не ясно. Санкции статьи, по которой его судят, предусматривают штраф от 2 до 4 млн рублей либо реальное лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.

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