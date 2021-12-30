Младенцы и ампутированные конечности: что нашли на месте семейного захоронения в Тольятти

Могильщики копали яму для гроба на месте семейного захоронения и наткнулись на подозрительные пакеты

Следствие по делу о человеческих останках, разложенных по пакетам, сделало неожиданный поворот. Изначально предполагалось, что тело было одно, просто расчлененное и спрятанное по разным пакетам.

Нашли его 19 декабря на ТОАЗовском кладбище в Тольятти. Могильщики копали яму для гроба на месте семейного захоронения. Но когда приехала похоронная процессия, их ждал неприятный сюрприз: на дне ямы обнаружили подозрительные пакеты, после чего на место вызвали полицию, следователей и криминалистов.

Эксперты сразу сказали: в пакетах – человеческие останки. Но пролежали в земле они довольно долго, поэтому сразу определить, что к чему, было невозможно.

Впрочем, недавно все же стало известно, что именно было разложено по пакетам и заботливо закопано на кладбище:

Изначально предполагалось, что в пакетах - расчлененный труп, но выяснилось иное

- Там нашли ампутированные конечности и останки абортированных младенцев, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» собственные источники в правоохранительных органах. – Давность останков сейчас устанавливается.

Тольяттинские следователи предполагают, что кладбищенская «находка» - это отходы одной из городских больниц. Разумеется, по закону утилизироваться они должны совершенно иначе. Более того, под это предусмотрена отдельная статья расходов.

Кто придумал столько нетривиальный способ решения проблемы и сколько еще таких «могил с сюрпризом» скрывают тольяттинские кладбища, пока не известно.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

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