«Они были странно спокойные»: доброволец из Костромы рассказал, как задерживали убийц пятилетней девочки

Дениса Герасимова волонтеры узнали по одежде и очкам. Фото: предоставлено "Комсомолке"

Убийц пятилетней девочки в Костроме в гаражах поймали волонтеры. При задержании похитители малышки вели себя спокойно, не пытались скрыться и не оказывали сопротивления. Об этом журналисту «КП» рассказал один из добровольцев, участвовавших в задержании.

«Шли навстречу в гаражном массиве»

Костромич Владислав Астафьев, как и десятки жителей города, 4 января присоединился к поискам пропавшей пятилетней девочки. Едва увидев в соцсетях сообщение о пропаже малышки, они с другом вышли на улицу и присоединились к стихийным патрулям. Он надеялся найти девочку, но по воле случая оказался одним из тех, кто поймал ее убийц. Владислав рассказал журналисту «КП», как это было.

Те самые гаражи, в которых задержали убийц девочки Фото: Иван Сарафанов

- В социальных сетях была выложена фотография одного из предполагаемых похитителей девочки – того, что постарше, в очках, - рассказал Владислав. – Изображения второго у нас не было. Мы ездили на машине по улицам, осматривали все вокруг. Около десяти часов – половины одиннадцатого вечера мы оказались в районе улицы Привокзальной, за «Орбитой» и швейной фабрикой. Там частные дома и в конце жилого сектора - гаражный массив. Мы увидели двоих мужчин, они спокойно шли нам навстречу. Мы узнали их не по лицу – фото были слишком плохими, а по одежде.

Прохожие видели, как похитители тащат девочку, но никто за нее не вступился Фото: Иван Сарафанов

«Не пытались вырваться и убежать»

Как вспоминает Владислав, его поразило странное спокойствие мужчин.

- Мы подошли к ним, говорим – мол, в городе похитили пятилетнюю девочку, мы ищем ее и похитителей, один из вас похож на фотографию, сказали, что собираемся вызвать полицию, чтобы их проверили, - рассказал Владислав. – Они сказали – мол, да, хорошо, не пытались вырваться или убежать. От них не пахло алкоголем, не похоже было, что они употребили какие-то наркотики.

Владислав достал телефон, чтобы позвонить в полицию и сообщить о подозрительных мужчинах, но в это время заметил полицейский патруль, который проезжал поблизости.

- Полицейские спросили у них документы, но у мужчин их не оказалось. Тогда патрульные предложили проехать в отделение, чтобы установить личность, подозрительные мужчины совершенно спокойно согласились.

К общежитию, где было найдено тело малышки, несут игрушки и цветы Фото: Иван Сарафанов

Как признается Владислав, о том, что именно они задержали похитителей девочки, он узнал только утром.

- Тогда, вечером, мы не были уверены до конца – это могли оказаться просто похожие мужчины,- говорит он. – Но утром все подтвердилось.

Напомним, пятилетнюю девочку похитили практически на глазах у похожих на оживленной улице Костромы. 45-летний Денис Герасимов, отсидевший за педофилию и детское порно, и его 24-летний предполагаемый любовник Вадим Беляков схватили малышку и потащили ее прочь. Позже тело девочки нашли в общежитии с ножевыми ранами и признаками насилия. Мужчины уже признались в содеянном, сейчас они находятся в СИЗО

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