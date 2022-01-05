"Думала они отец и сын. А теперь я в шоке": что рассказала об убийцах пятилетней девочки продавщица из Костромы

Похитители девочки были очень близки. Фото: социальные сети

Убийц, жестоко расправившихся с пятилетней девочкой в Костроме, в последний месяц часто видели в районе общежития на ул. Волжской, 16. Это здание находится напротив культурного центра "Россия", около которого злоумышленники 4 января 2021 года похитили ребенка. Странную парочку вспомнила продавщица одного из магазинов поблизости от общежития.

- Они заходили к нам довольно часто в последнее время, наборы продуктов постоянно разные покупали. Я думала это отец и сын. Старший выглядел не слишком хорошо, но к младшему относился нежно, по отечески, приобнимал его, шутил, разговаривал, что-то спрашивал. Молодой выглядел нормально, хотя мне показалось, что у него проблемы в развитии. Он мог иногда "зависнуть" около полки или если задаешь ему вопрос. Сегодня когда видео стали распространять, мне прислала его коллега - мы обе были в шоке, что вот так все оказалось. Конечно, никаких намеков именно на секс между ними в реальности не было, но теперь я то думаю - если они не отец и сын, то все выглядит странно, - рассказала журналисту "КП" местная жительница Ирина (имя изменено по ее просьбе).

Как предполагает женщина, парочка сняла комнату в общежитии месяц назад или немного позже. До этого в Черноречье этих мужчин не видели. Для каких целей они ее использовали остается только предполагать. Денис Герасимов жил на Индустриальной улице, его более молодой друг Вадим - в микрорайоне Юбилейный. Но прогуливались они в Черноречье - а ведь неподалеку находился не только клуб, но и детский сад.

Жители соседних домов считают, что здесь в общежитии часто сдают комнаты для свиданий на сутки или на ночь. Возможно, именно для интимных встреч комната понадобилась и убийцам. Как стало известно "Комсомолке" из надежных источников, в 2017 году Герасимов отправился на скамью подсудимых за интимную связь с несовершеннолетним - и это был мальчик. В ряде телеграм-каналов появилась информация, что речь идет именно о Вадиме, правда, стопроцентных подтверждений этому нет.

Зато в социальных сетях нашлись люди, которые знали Вадима еще подростком. На условиях анонимности одна из жительниц Костромы рассказала, что подросток ходил в коррекционную школу для ребят с задержкой развития, затем учился в техникуме, где не проявлял себя с плохой стороны. Однако, ходили слухи о том, что он был замечен в однополых связях.

- Но по сути ни о нем, ни о его семье нельзя было сказать ничего плохого. Нормальные люди и брат у него адекватный. Потом я совсем потеряла его из поля зрения и не знала, как сложилась его жизнь, - отметила наша собеседница.

Для тех, кто знал или просто видел этих мужчин, стала настоящим шоком новость о том, что они - жестокие убийцы. Денис и Вадим украли девочку, которая вышла из культурного центра посмотреть на елку и стояла, ожидая маму. Им хватило пары минут - мужчины схватили ребенка и побежали. Было еще не поздно, вокруг было много людей. Например, преступники пробегали мимо машины, из которой в этот момент проходил водитель. Никто не отреагировал на них и не пришел на помощь девочке. Сначала похитители скрылись за гаражами, потом перешли дорогу и зашли в общежитие. Как рассказывают местные жители, это не вызывало особенного затруднения - для доступа нужен только ключ, соответственно попасть в подъезд спокойно могут все жильцы.

Конечно, полицейским предстоит опросить всех жителей общежития и выяснить - неужели никто не слышал ничего подозрительного. Но факт остается неизменным: на помощь девочке никто не пришел. Ее насиловали, резали ножом и убили.

Мужчин уже допросили, они не отрицают свою вину. Молодой выглядит на видео странно спокойным и даже заторможенным, взрослый значительно нервничает, как будто только он понимает, какую ответственность теперь они понесут.

Сейчас полиция продолжает расследовать уголовное дело. А жители Костромы несут цветы и игрушки к месту, откуда похитили девочку. Представители общественных организаций обращаются к родителям и всем горожанам и просят быть внимательнее к проблемам и безопасности людей. Ведь одна из причин этой трагедии - равнодушие случайных прохожих, которые могли бы попытаться предотвратить преступление.

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