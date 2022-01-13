Граничит ли Самарская область с Казахстаном

Город Алма-Аты находится далеко от Самарской области Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Самарская область находится вблизи сопредельного государства – Казахстана. В последнее время из-за разразившихся там беспорядков Казахстан стал центральной темой в лентах новостей. В такой ситуации многие пожелали покинуть страну, приехать в Россию можно через Самарскую область.

Еще одна ситуация, условно произошедшая на границе с Казахстаном, была в 2020 году, когда объявили пандемию из-за коронавируса. Тогда тысячи мигрантов застряли в Большой Черниговке в попытке пересечь границу.

Но куда по факту попадают люди, пересекая границу?

Если посмотреть на карту России, то можно увидеть, что фактически Самарская область не граничит с Казахстаном. В районе границы с Казахстаном как бы на стыке находятся три области Самарская, Оренбургская и Саратовская. И если Оренбургская и Саратовская действительно имеют обширные приграничные территории, то Самарская область таковых не имеет.

Самарская область не имеет территории, которая находится на границе с Казахстаном

Однако, именно в нашей области имеется пограничный переход – автомобильный пункт пропуска Маштаково. Именно оттуда приходят новости о том, что таможенники выявили очередную партию контрафакта, который везли из Казахстана. Пункт находится в Большечерниговском районе на трассе А-300, которая затем проходит по территории Оренбургской области и приводит в Казахстан, именно по этой дороге можно доехать до Уральска – ближайшего крупного города Казахстана.

Что касается города Алма-Аты, где проходили погромы, то он находится далеко, практически в 3 тысячах километрах от Самарской области.

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