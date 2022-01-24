Самую «минируемую» школу в Самарской области снова грозились взорвать

Школу в Кинеле хулиганы "минируют" уже не в первый раз Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В Самарской области с начала 2022 года очень остро стоит проблема ложных вызовов на пожары и угрозы взрыва. Сообщения о том, что в том или ином учреждении бомба или что-то еще, поступают практически каждый день. 21 января неизвестные сообщили о подготовке теракта в школе № 1 в Кинеле. Ее можно назвать самой «минируемой» в регионе, ведь местное руководство, родители и ученики в подобной ситуации оказываются уже с прошлой осени.

Как рассказал «КП-Самара» источник, знакомый с обстоятельствами случившегося, в эту пятницу все началось со звонка директору СОШ в 5:45 утра. Ей сказали, что на официальной странице администрации города некий «Михаил Антонов» оставил пугающий комментарий. В нем сказано следующее:

— «Всем приветик, сегодня в 7:20 мы взорвем школу № 1. Будут заминированы школы № 1 и школа № 3. Будут тротиловые бомбы, пропичканные порохом. И да, мне 18 лет. Со мной рядом будет моя банда. Мы с ними взорвем и расстреляем школы. Дома рядом трогать не будем и машины тоже. Директора школы № 1 и школы № 3 возьмем в заложники и будем пытать. Круто, правда: всем пока, целую вас в носик, хорошего вам сегодня дня!!!»

Правоохранители отреагировали на сигнал, который через соцсети поступает уже не в первый раз. Образовательные учреждения и прилегающие к ним территории обследовали. На период этих мероприятий учебный процесс прервали, но эвакуации не проводилось. Взрывных устройств обнаружено не было.

Сейчас по факту происшествия проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение. Шансы на то, что хулигана найдут, достаточно велики. Так, на днях полицейские установили 14-летнего парня, который «заминировал» одно из нежилых зданий. На него возбудили уголовное дело.

В то же время напомним, что родители ребят из СОШ № 1 уже боятся за своих детей. Из-за почти ежедневных угроз некоторые из них отказываются отпускать школьников на занятия. Но и с переводом на дистанционку они не согласны.

Разбирательства продолжаются. Подозреваемых пока нет, стражи порядка их устанавливают. «Комсомольская правда» следит за развитием событий.

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