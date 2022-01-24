«Хома — 400»: в Самаре начали судить полковника полиции Вячеслава Хомских, на которого указал в записке умерший лидер ОПГ

Вячеслава Хомских судят за получение многомиллионных взяток Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Ленинском районном суде Самары 24 января 2022 года начали рассматривать уголовное дело заместителя начальника УМВД города, начальника полиции Вячеслава Хомских. Его обвиняют в многолетнем получении взяток от ОПГ «Законовские», которые считаются одной из самых жестоких преступных группировок региона.

Как рассказывает депутат государственной думы Александр Хинштейн, среди доказательств против полковника выделяется «черная бухгалтерия» преступного формирования. Ее изъяли 29 ноября 2017 года при обыске у бывшего лидера «Законовских» Сергея Гафурова, который умер 2 февраля 2020 года.

В записях «Гафура» фигурируют несколько десятков имен представителей правоохранительных органов. Рядом указаны полученные ими суммы. Хомских там помечен как «Хома-400». В этом списке среди прочих значатся экс-замначальника областного управления Росгвардии Дмитрий Сазонов и бывший прокурор Безенчука Андрей Павлов. Их уже осудили за финансовые отношения с преступниками.

— 4/5 фигурантов «черной бухгалтерии» остаются по сей день безнаказанными. Так, зам.начальника полиции УМВД Самары Игорь Сизоков («Сизоков-300») после проведенных у него обысков всего лишь уволился по собственному желанию, — пишет Хинштейн в своем телеграм-канале. — Без каких-либо последствий покинул органы и его подчиненный Александр Кочерыгин («Кочерыгин-100»), начальник отдела по борьбе с правонарушениями в сфере потребрынка и административного законодательства городского УМВД.

В записке Сергея Гафурова указано сразу несколько силовиков ФОТО: Александр Хинштейн

По словам политика, о причастности Сизокова и Кочерыгина к «Законовским» заявляли сами участники ОПФ во время судов над Павловым и Сазоновым. Кроме того, подлинность изъятых бумаг подтверждал и Сергей Гафуров. А эксперты, в свою очередь, установили, что именно он сделал все записи в этом документе.

Что касается Хомских, то заместитель начальника УМВД по Самаре, как считают следователи, вступил в сговор с «Законовскими» после прихода в городскую полицию в 2011 году. Согласно обвинительному заключению, он на протяжении 6,5 лет каждый месяц получал от группировки 150-400 тысяч рублей — за общее покровительство и помощь бандитам в решении их проблем с МВД. Всего, по версии правоохранителей, он получил от ОПФ 22,3 млн рублей, а также «Ниву», оформленную на подругу жены еще одного бывшего лидера «Законовских» Алексея Рыжова, которого сейчас тоже нет в живых.

Защитники Хомских указывали, что его оговорили, однако дело все-таки дошло до Фемиды. 24 января заседание длилось недолго — адвокаты обвиняемого не смогли на нем присутствовать из-за занятости в других процессах. Слушания перенесли. «Комсомолка» следит за развитием событий.

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