«Мне не надо милосердия!»: Дмитрий Сазонов, осужденный за взятки на 12 лет, прокомментировал свой приговор

Призрачная ЧОО

Осужденный на 12 лет за получение многомиллионных взяток бывший руководитель Центра лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Самарской области Дмитрий Сазонов высказался по поводу приговора в свой адрес. Сразу после финального заседания по делу в Ленинском районном суде он устроил для журналистов мини-брифинг и заявил, что рассчитывал совсем на другой исход.

Явно взволнованный и разочарованные решением Фемиды Сазонов отметил, что ни на одной видеозаписи, которые тайно делал Александр Орлов, передавший ему деньги от так называемой ОПГ «Законовские» за покровительство ЧОО «Восток-Лада», нет разговор про деньги и фактов их передачи. Ролики Орлова, в свою очередь, являются одними из ключевых доказательств по делу.

— Были какие-то организационные моменты. Сам Орлов сказал на очной ставке — «Я платил Сазонову, а Сазонов там все равно ничего не решал, все равно протокол составлял», — рассказал экс-силовик. — По нашей информации с налоговой, «Восток-Лада» появился в 2013 году. Как я мог брать в пользу него деньги с 2008 года? У них не было ЧОП.

Дмитрий подчеркнул, что только при нем в должности начальника ЦЛРР «Восток-Лада» оштрафовали несколько раз, у них изымали оружие.

— Если бы еще один день они подождали, и он (Орлов) не засунул бы мне все это, то 26 июля 2018 года мы отдавали бы материалы в суд для лишения лицензии данной частной охранной организации, — продолжил Сазонов. — То есть, один день и не было бы смысла всего этого наводить. Мы наводили справки, эту ЧОО с 2014 года постоянно штрафовали. Где покровительство?

Нет вопросов к ФСБ

Сазонов объяснил, что для ЦЛРР основным являлась не сумма штрафа, а его наличие. Но все доводы защиты были проигнорированы, свидетелей с их стороны назвали ненадежными. Дмитрий не понимает, почему так вышло и выражает недоумение по этому поводу.

— К федеральной службе безопасности у меня вопросов нет никаких, они выполняли свою работу, — сказал Дмитрий Сазонов. — У меня есть вопросы конкретно к Орлову. Он по причине, которую я понял только здесь, сидя полтора года, хотел помочь товарищу Гафурову избежать больших сроков. Царство ему небесное.

Умерший 2 февраля Сергей Гафуров считался последним лидером ОПГ «Законовские». Он, по словам Сазонова, вычислил, что Орлов с ним общается и для того, чтобы выйти пораньше, устроил провокацию в адрес высокопоставленного силовика:

Дмитрий Сазонов прокомментировал приговор в свой адрес.

— Они просто напросто подбросили мне деньги. И обратите внимание, в суде сказано, что Орлов брал ежемесячно 900 тысяч рублей. 100, якобы передавал мне, 80 Павлову (осужденный за взятку прокурор), а где остальные? И отдавал ли он их кому-то?

Экс-полковник считает, что в день его задержания — 25 июля 2018 года — Александр Орлов незаметно положил ему деньги под подушку и тем самым подставил его, придумав красивую легенду.

— Он говорил, что платили мне, потому что я, якобы, стану генералом. А еще в 2008 году, когда МВД возглавлял Реймер, какой-то Рыжов придумал, что в 2013 году откроет ЧОП и решил мне за это заранее платить. Как? — выразил несогласие с логикой следствия выступающий. — Я, конечно, ожидал, что по второму эпизоду переквалифицируют на мошенничество, но будем дальше отстаивать свою правоту в областном, кассационном судах. Там есть конкретный факт, который почему-то судья не взяла во внимание. Это все «орловская тема».

Дмитрий думает, что ни в каких провокация не принимали участие сотрудники ФСБ. По его мнению, и их ввел в заблуждение его давний знакомый Орлов, связанный с «Законовскими».

«Возьмите и разберитесь!»

Фигурант с сожалением заметил, что в похожей на его ситуации может оказаться любой человек. Он указал на то, что слишком много в деле того, что вину не доказывает. Особенно по первому эпизоду с «Законовскими». В частности, речь идет о видео, на которых, по сути, ничего компрометирующего нет.

— Но, наверное, система сработала, как сработала, — развел руки Сазонов. — Как я, например, мог помогать со съемкой в медучреждениях? Почему дело не переквалифицировали на 159 статью (мошенничество)? Все, что мы отстаивали, о чем адвокаты говорили по 3 часа на прениях, не учли.

Дело рассмотрели в Ленинском районном судеФото: Михаил ГОРЮНОВ

В заключении подсудимый признался, что ждал не оправдания, а справедливости:

— Мне не надо милосердия! Возьмите и разберитесь!

Напомним, что 26 февраля Ленинский районный суд приговорил Дмитрия Сазонова к 12 годам колонии строгого режима и 220 млн рублей штрафа. Его признали виновным в получении больше 20 миллионов рублей от так называемой ОПГ «Законовские» и руководителя студии «Арт-Инвест» Артура Юсупова. «Комсомольская правда» освещала подробности этого громкого дела.

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