«Блогер Котов мог реально сесть»: избитый в Египте фотограф из Самары вернулся в Россию

Арсений Котов вернулся в Россию и собирается заняться лечением Фото: СОЦСЕТИ

Фотограф из Самары Арсений Котов, который вечером 26 января после драки в районе «Город мусорщиков» в Каире попал в местный полицейский участок, отпущен на волю. Ему не предъявили никаких обвинений. Впрочем, ситуация могла повернуться гораздо хуже.

— Утром на странице блогера появилось два поста о том, как его избили, а российские дипломаты им не занимаются. Блогер Котов попросил своих подписчиков позвонить в МИД. Нам позвонили. И зря. Российские дипломаты его судьбой занимались сразу же после получения информация от него самого, — сообщает директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook.

Мария разочарована тем, что сам Арсений такую помощь оценил не очень хорошо. По крайней мере, сразу после освобождения он никаких хвалебных постов не выкладывал.

— Блогера Котова российские дипломаты вытащили из тюрьмы. Блогер Котов мог реально сесть, — отмечает Захарова.

Она добавляет, что зашла к нему на страницу в Instagram и хотела почитать о том, как его отпустили, но увидела лишь, что удалены две старые публикации — с призывом о помощи и рассказом о непомогающих российских дипломатах.

— Обратная связь — дорога с двусторонним движением. Потому что люди, которые вытаскивают вас из ваших глупостей, не должны видеть, как, подтирая свои публикации, вы подтираетесь ими, — заключила официальны представитель МИД.

Между тем уже сегодня Арсений высказался на эту тему. Он заявил, что наконец-то вернулся на Родину и выражает благодарность всем, кто помог ему выбраться «из этого ада».

— В первую очередь спасибо несчастному каучерферу из Каира, у которого я поселился в гостях на два дня, и который еще двое суток провел со мной, сидя в полицейском участке, помогая переводить для местных.Спасибо сотрудникам Российского консульства, которые помогли в донесении информации до египетских правоохранителей и оказывали мне всевозможную помощь. Вы очень классные ребята и я даже немного завидую вашей работе! — поделился блогер в соцсетях.

Также Котов сказал «спасибо» всем подписчикам, которые помогли общественности обратить внимание на проблему и способствовали ее скорейшему решению. Он уверен, что без этого участия его бы еще долго держали в полиции Египта. Арсений также заявил, что в ближайшее время будет заниматься своим здоровьем и указал контакты для тех, кто готов посодействовать ему в покрытии медицинских расходов.

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