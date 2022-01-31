Переведут ли школьников Самары на дистант в феврале 2022

Переводить школьников на дистант пока не собираются Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области наблюдается резкий рост заражения коронавирусом, регулярно находят заразившихся новым штаммом «омикрон». Специалисты фиксируют рост числа заболевших и среди детей, поэтому в понедельник, 31 января, в Самаре во время заседания регионального оперштаба поднимали вопрос о том, как в текущих условиях будут учиться школьники.

Как учатся школьники

В последние дни в регионе находят более двух тысяч новых заразившихся коронавирусом за сутки, фиксируется также рост заболеваемости среди детей и подростков.

Как сообщили по итогам оперштаба, в настоящее время обучение в школах продолжается в обычном режиме в очной форме, на онлайн-формат пока переходить не собираются.

Вместе с тем, сообщается, что в случае ухудшения эпидемиологической обстановки, решение будут принимать по ситуации в конкретном городе или районе, или даже в конкретной школе.

Во время заседания глава Роспотребнадзора Самарской области Светлана Архипова предложила перевести на онлайн-формат заведения дополнительного образования. Подобные меры предлагается принимать в секциях, которые посещают дети из разных классов и школ.

Удаленка в Похвистнево

В Похвистнево уже введен удаленный формат обучения в некоторых школах. В условиях роста заболеваемости принято решение отправить учиться онлайн учеников 1-11 классов в школах №1 и №3, а также в гимназии имени Байменова и школе поселка Октябрьский.

Кроме того, частично переводятся на удаленку ученики школы №4, в частности, 3-и, 6-е, 7-е и 8-е классы, а также в школе №7 (5-е, 6-е, 8-е, а также классы 7Б, 9А и 9Б).

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