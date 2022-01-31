Школьников в Похвистнево Самарской области отправили на дистанционку с 30 января 2022 года

Школьники Похвистнева будут учиться на дому до 6 февраля 2022 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Часть школ Самарской области перевели на дистанционное обучение. На удаленку отправили учеников с 1 по 11 класс. Ограничения коснулись образовательных учреждений Похвистнева.

— Городской оперштаб принял решение о переводе школьников на дистанционное обучение с 30 января по 6 февраля 2022 года. Это связано с ростом заболеваемости ОРВИ и коронавирусом среди обучающихся, — сообщили в администрации Похвистнева.

До конца этой недели заниматься на дому будут ученики 1-11 классов школ № 1 и 3, гимназии им. Байменова и школы поселка Октябрьский г.о. Похвистнево. Кроме того, на этот же срок частично перевели на удаленку школы № 4 (3, 6, 7, 8 классы) и № 7 (5, 6, 7Б, 8, 9А и 9Б классы).

Напомним, в Самарской области продолжает расти заболеваемость КВИ. В понедельник, 31 января 2022 года, в регионе выявили 2 478 случаев заражения. Это новый антирекорд с начала года. Среди пациентов — много подростков. Скоро их тоже начнут прививать от COVID-19. Детская вакцина уже поступила в регион.