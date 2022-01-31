Какие новые ограничения будут действовать в Самаре с февраля 2022

В Самарской области из-за коронавируса вводят новые ограничения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области вводятся новые ограничения из-за роста количества заболевших коронавирусом. Сейчас ежедневно находят более 2-х тысяч новых заразившихся в сутки.

Кроме того, фиксируют случаи заражения «омикроном». Это новый штамм коронавируса, который активнее распространяется, но в целом легче переносится и реже развивает пневмонию.

В сложившихся условиях в понедельник, 31 января, на заседании регионального оперштаба установили новые ограничения.

Ограничения для детей и подростков

В основном новые меры касаются детей и подростков. В возрастных группах моложе 18 лет также фиксируют рост заболеваемости.

По итогам оперштаба было принято решение временно запретить детям и подросткам посещать учреждения культуры – театры, музеи и другие подобные площадки. Это ограничение вводится с 1 февраля на две недели, не исключено, что в дальнейшем будет продлено.

Также переводятся на режим работы в формате онлайн детские библиотеки и театры кукол.

Кроме того, по решению оперштаба с 1 февраля пансионаты и детские дома переводятся в режим обсервации. Сотрудники этих учреждений будут работать по 14 дней.

Также поднимался вопрос относительно обучения школьников. Пока переводить процесс обучения в онлайн-формат не планируется. Но в случае ухудшения эпидемиологической обстановки будут принимать отдельное решение в городе или районе, или в конкретной школе.

Глава регионального Роспотребнадзора Светлана Архипова также рекомендовала перевести на онлайн-режим внеклассные секции, где занимаются дети из разных классов или школ.

Как работают больницы

По решению оперштаба с 1 февраля в регионе приостанавливается плановая диспансеризация и консультации узкие специалистов. Ожидается, что такое решение позволит снизить нагрузку на врачей в условиях резкого роста заражения коронавирусом.

Отмечается, что плановые госпитализации продолжаются, также в больницах принимают пациентов с симптомами ОРВИ и температурой.

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