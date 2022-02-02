В Самаре четверо пьяных пассажиров сломали водителю трамвая челюсть

Нетрезвые пассажиры избили водителя трамвая в Самаре Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в прошедшие выходные четыре человека избили водителя трамвая. В воскресенье утром он следовал по своему обычному маршруту № 1, когда заметил, что в салоне началась какая-то потасовка. Мужчина решил вмешаться.

Водитель довел трамвай до ближайшей остановки. Вагон следовал в сторону Авроры и остановился на Мебельном комбинате. Вагоновожатый вышел посмотреть, что происходит в салоне. Там четверо нетрезвых мужчин начали перепалку с другими пассажирами. Изначально появлялись сообщения, что они конфликтовали с кондуктором, а водитель вышел за него вступиться, но потом стало известно, что хулиганы не давали спокойно ехать всем, находящимся в салоне.

К просьбам вагоновожатого успокоиться мужчины не прислушались. Напротив, они набросились на водителя, вытащили его на улицу и принялись избивать.

В этот же момент около остановки проезжали полицейские, которые задержали агрессоров. Как сообщили «КП-Самара» в ГУ МВД России по Самарской области, один из нападавших является несовершеннолетним. Сейчас полицейские выясняют причины произошедшего и подробности случившегося.

Как рассказал «КП-Самара» директор МП «Трамвайно-троллейбусное управление» Михаил Ефремов, водитель написал заявление в полицию и обратился в больницу. У него черепно-мозговая травма и перелом челюсти. Сейчас мужчина находится на больничном.

Трамвай же после произошедшего продолжил путь до конечной, но уже с другим водителем. Пока 36-летнему вагоновожатому оказывали медицинскую помощь, его место занял другой водитель. Следом следовал трамвай, в котором водитель-новичок ехал с наставником. Два водителя распределились по трамваям и доставили их до Авроры.

Как отметил Ефремов, несмотря на произошедшее, задержки в движении практически не было. Пострадавший водитель находится на больничном, в случившемся конфликте разбираются полицейские, проводится проверка.

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