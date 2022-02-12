В Самарской области задержали представителей крупной нефтебазы за взятку в 18 млн рублей сотруднику ФСБ

Подозреваемых заключили под стражу на 48 часов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В пятницу, 11 февраля 2022 года, силовики провели в Самарской области спецоперацию. Ее результатом стало задержание троих представителей крупной перевалочной нефтебазы. Их подозревают в даче взятки офицеру ФСБ. Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

— Задержанные — сотрудники МО «ТНП». Они пытались передать 18 млн рублей. Деньги полагались за общее покровительство. Кроме того, подозреваемые обещали ежемесячно передавать силовику, который убедительно сыграл роль «оборотня», по 5 млн рублей, — рассказал народный избранник.

По предварительным данным, в числе задержанных находится сын высокопоставленного федерального чиновника. В СУ СК по Самарской области возбудили уголовное дело по части 5 статьи 291 УК РФ «Дача взятки». Подозреваемых арестовали на 48 часов. Не исключено, что вскоре их отправят под стражу в СИЗО.

Отметим, что данная нефтебаза ранее уже фигурировала в другом уголовном деле. Три года назад после получения взятки от представителей этой компании задержали офицеров ФСБ Сергея Гудованого и Павла Чермашенцева. Суд вынес им вынесли приговор в октябре 2019 года. Сергея Гудованого приговорили к 20 годам колонии строго режима, лишили звания и воинских наград, а Павла Чермашенцева — к 4 годам.

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