Верховный суд отказался рассматривать жалобу офицеров ФСБ из Самары, осужденных за коррупцию

В служебном кабинете Сергея Гудованого при обыске нашли 84 млн рублей наличкой Фото: Александра БУДАЕВА

В Верховном суде отказали в рассмотрении жалобы на нарушения в судебном производстве от экс-полковника ФСБ Сергея Гудованого, его интересы в суде представлял Андрей Карномазов. На сайте высшей судебной инстанции размещена информация, что в передаче кассационной жалобы фигурантам дела отказано. Это уже не первая попытка фигурантов дела о коррупции в ФСБ из Самары Сергея Гудованого и Павла Черемшанцева оспорить вынесенное судом в 2019 году решение о реальных сроках за преступление.

Мы уже рассказывали, что адвокаты жалуются на нарушения со стороны военного суда. Речь идет об изменении формулировки обвинения, отказе в допросе важного свидетеля и потере вещдоков.

В октябре 2019 года высокопоставленных ФСБшников из Самары признали виновными в коррупции и мошенничестве, их отправили в колонию на сроки от 4 до 20 лет. В вину им вменяли крышевание нефтяного бизнеса. Также они должны возместить ущерб предприятию, которое платило им "дань", но реально никакой помощи не получало. Кстати, этот факт также вызвал много вопросов: получается, что предприятие тоже виновно в попытке дачи взятки? Какой тут ущерб?

Пока же ни одна жалоба в кассационные инстанции силы не возымела. Адвокаты намерены бороться и дальше.

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