Сына замглавы МВД России Игоря Зубова задержали за дачу взятки сотруднику ФСБ в Самаре

Передача портфеля с деньгами состоялась в ТРК на проспекте Кирова Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стали известны личности задержанных по делу о передаче крупной взятки сотруднику ФСБ в Самарской области. В числе подозреваемых оказался сын заместителя министра внутренних дел РФ Игоря Зубова — Денис. Об этом на своей странице в соцсети сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

— Хорошо знаю отца задержанного Дениса Зубова и плотно взаимодействую с ним. Очень надеюсь, что Игорь Зубов не имеет никакого отношения к этой ситуации и что он не знал, чем занимался его 43-летний сын, — отметил народный избранник.

Имя Дениса Зубова фигурирует в документах следователей

По данным Александра Хинштейна, в ходе спецоперации силовики также задержали президента футбольного клуба «Динамо-Самара» Игоря Карпова и бывшего директора крупной нефтебазы МО «ТНП» Василия Ермакова. На всех надели наручники сразу после того, как Денис Зубов передал офицеру ФСБ портфель с 18 млн рублей. Все произошло 11 февраля 2022 года на третьем этаже ТРК «Вива Лэнд» на проспекте Кирова. Насколько известно, деньги полагались за общее покровительство. Взяткодатели думали, что общаются с «оборотнем в погонах», но на самом деле тот действовал в рамках оперативного эксперимента.

Депутат сообщает, что Игорь Карпов и Василий Ермаков уже не в первый раз попадают в поле зрения правоохранителей. Первого несколько лет назад осудили за незаконную добычу и продажу нефти, а второй фигурировал в деле о даче взяток сотрудникам ФСБ Сергею Гудованому и Павлу Чермашенцеву.

Сейчас подозреваемые находятся под стражей. В отношении них в СУ СК по Самарской области возбудили уголовное дело по части 5 статьи 291 УК РФ «Дача взятки». Им может грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.