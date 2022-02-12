«Имела место провокация»: сын замглавы МВД России дал показания после задержания за взятку в 18 млн рублей в Самаре

Денис Зубов признался, что решил подкупить силовика спонтанно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сын заместителя министра внутренних дел РФ Денис Зубов дал первые показания по делу о взятке сотруднику ФСБ в Самаре. По его словам, имела место провокация со стороны силовика. Именно это будет пытаться доказать защита задержанного, сообщает в своем телеграм-канале депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн.

— Денис Зубов рассказал, что утром взял в долг у «нефтетрейдера» Василия Ермакова 18 млн рублей. Всю эту сумму он принес с собой на встречу. Просто так. Дать взятку Зубов решил «единолично и спонтанно» под напором оперативника, — пишет народный избранник.

Денис Зубов заявил, что хотел помочь Василию Ермакову. Правда, тот об этом не просил. Также сын замглавы МВД России признался, что начал контактировать с офицером ФСБ с ноября 2021 года. Как отмечает народный избранник, поскольку силовик только играл роль «оборотня», все их разговоры записывались.

Напомним, Дениса Зубова задержали 11 февраля 2022 года после передачи оперативнику портфеля с 18 млн рублей. «Сделка» состоялась на третьем этаже ТРК «Вива Лэнд» на проспекте Кирова. На встрече также присутствовали президент мини-футбольного клуба «Динамо-Самара» Игорь Карпов и экс-директор крупной нефтебазы МО «ТНП» Василий Ермаков. Их тоже взяли под стражу.

Как ранее сообщал Александр Хинштейн, деньги полагались за общее покровительство. Кроме того, задержанные якобы обещали силовику ежемесячно платить по 5 млн рублей. Их попытка найти «крышу» провалилась. В отношении подозреваемых следователи возбудили уголовное дело. Вероятно, правоохранители в скором времени будут ходатайствовать об отправке всех троих под арест.